Βολιβία: Άνδρας προσπάθησε να αποδράσει από τη φυλακή ντυμένος πρόβατο - Δείτε εικόνες

Με απίστευτο τρόπο προσπάθησε να αποδράσει από τη φυλακή ένας άνδρας που εκτίει ποινή φυλάκισης 15 ετών για ανθρωποκτονία στην Βολιβία.

Σύμφωνα με τη New York Post, o José Luis Callisaya Diaz, επίσης γνωστός με το παρατσούκλι «El Araña» («Αράχνη») επιχείρησε να αποδράσει από το σωφρονιστικό κατάστημα Chonchocoro νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταμφιεσμένος σε… πρόβατο.

Ο κρατούμενος τυλίχθηκε με μια προβιά και, χωρίς να τον πάρουν είδηση οι φρουροί, κατάφερε να φτάσει ως την εξωτερική περίφραξη της φυλακής. Το σχέδιο του τολμηρού κρατούμενου ήταν να απομακρυνθεί σιγά σιγά μέσα από το λιβάδι που περιβάλλει τη φυλακή, εκμεταλλευόμενος τις κακές καιρικές συνθήκες που θα δυσχέραιναν την ορατότητα.

Δυστυχώς για τον Diaz, ένας από από τους φρουρούς αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν στο κελί του και σήμανε συναγερμό, με τον εντοπισμό του να ακολουθεί λίγο αργότερα. Φωτογραφίες της παράξενης απόπειρας απόδρασης δείχνουν τον κρατούμενο στα τέσσερα τυλιγμένο με την προβιά, και χωρίς τη μεταμφίεσή του.

