Ρωσία: Πρόστιμο σε vegan Αμερικανίδα που έβγαλε βόλτα ένα μοσχάρι στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας

Ρωσικό δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο σε Αμερικανίδα σήμερα επειδή έβγαλε βόλτα στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας ένα… μοσχάρι, ισχυριζόμενη ότι το αγόρασε για να το σώσει από σφαγή.

Η Αμερικανίδα Αλίσια Ντέι, 34 ετών, που ζει σε προάστιο της Μόσχας, θα πληρώσει για την βόλτα με το μοσχάρι πρόστιμο 20.000 ρούβλια (285 δολάρια) επειδή υπέπεσε στο αδίκημα της «παρεμπόδισης πεζών» σε μια μη εξουσιοδοτημένη διαμαρτυρία και καταδικάστηκε σε 13 ημέρες «διοικητικής κράτησης» σε μια ξεχωριστή κατηγορία για ανυπακοή αστυνομικών εντολών.

«Αγόρασα το μοσχάρι για να μην φαγωθεί», είπε η ίδια σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνει την Ντέι να εξηγεί ότι χρησιμοποίησε έναν οδηγό για να φέρει το μοσχάρι στην Κόκκινη Πλατεία με αυτοκίνητο.

«Ήθελα να δείξω στο ζώο ένα όμορφο μέρος στην όμορφη χώρα μας», είπε η Ντέι.

