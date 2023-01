Ιαπωνία: Άνδρας έδωσε 23.000 δολάρια για να μεταμορφωθεί σε λύκο

Ένας άνδρας από την Ιαπωνία έδωσε 23.000 δολάρια για "μεταμορφώνεται" σε λύκο και να χαλαρώνει σπίτι, όποτε επιστρέφει από τη δουλειά. Πρόκειται για μια ειδικά κατασκευασμένη επαγγελματική στολή.

Σε αντίθεση με έναν άλλο Ιάπωνα που ντύνεται σκύλος και ντρέπεται να αποκαλύψει το όνομα του, αυτός ο 32χρονος άνδρας μιλάει δημόσια και σημειώνει πως ονομάζεται Toru Ueda, σύμφωνα με τη nypost.com.

Όπως είπε λοιπόν, έδωσε 3 εκατομμύρια γιεν (περίπου 23.000 δολάρια) για να αποκτήσει τη «στολή των ονείρων του» από την εταιρεία Zeppet, που φτιάνει επαγγελματικές στολές για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Έτσι, αντάλλαξε περισσότερα από 40 email και επισκέφθηκε τρεις φορές την εταιρεία, ώστε να πάρουν σωστά μέτρα για τη στολή του, ειδικά από τη στιγμή που ζήτησε να είναι ρεαλιστική, αλλά και να του επιτρέπει να περπατάει στα δύο πόδια.

«Όταν φοράω τη στολή μου νιώθω ότι δεν είμαι πια άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε πως «είμαι απαλλαγμένος από ανθρώπινες σχέσεις. Κάθε είδους προβλήματα, που σχετίζονται με τη δουλειά και άλλα πράγματα, μπορώ να τα ξεχάσω».

Επίσης, είπε πως «όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω έναν λύκο, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό». «Δεν είμαι λυκάνθρωπος – αυτό είναι ένα είδος τέρατος και δεν είμαι τέρας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

I paid $23K for my wolf suit —now I'm free of human relationships https://t.co/CSDI8Zb18y pic.twitter.com/bjV0uR5WZJ