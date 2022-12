Έτρωγε μπέργκερ και έπαθε σοκ με αυτό που ήταν μέσα

Στην απόφαση να μην φάει ποτέ φαγητό απ’ έξω προχώρησε μία γυναίκα από την Αυστραλία, μετά την ανατριχιαστική εμπειρία που είχε με ένα μπέργκερ κοτόπουλου. (Βασιλόπιτα μουσακάς απευθείας από τη Θεσσαλονίκη).

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η New York Post, η Sophia Mauboy ανατρίχιασε όταν ανακάλυψε ότι το μπέργκερ που είχε σχεδόν φάει, έκρυβε μέσα ένα «ολόκληρο έντομο».

Η Αυστραλή ανάρτησε σχετικές φωτογραφίες στο Facebook, εκφράζοντας την οργή της για το κατάστημα «Hungry Jacks».

«Είχα φάει τα τρία τέταρτα του μπέργκερ όταν παρατήρησα κάτι κεραίες. Τραβάω το πάνω μέρος από το ψωμάκι και χωρίς πλάκα ένα ολόκληρο έντομο, ένα πράγμα που μοιάζει με σαρανταποδαρούσα», αναφέρει.

«Γλιτώστε την ταλαιπωρία και απλώς μην πάτε εκεί. Είναι απαράδεκτο. Δεν θα παραγγείλω ποτέ ξανά απ’ έξω», προσθέτει στην ανάρτησή της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το έντομο μοιάζει να είναι «ψαλίδα», το οποίο αν νιώσει κάποια απειλή μπορεί να τσιμπήσει με τις πίσω λαβίδες του, κάτι που μπορεί να είναι επώδυνο αλλά όχι δηλητηριώδες.

Μάλιστα, σε λιγότερο από 24 ώρες, η ανάρτησή της κοινοποιήθηκε πάνω από 300 φορές, ενώ τα σχόλια έπεφταν «βροχή».

Μια ανακοίνωση από την αλυσίδα των εστιατορίων επιβεβαίωσε ότι ερευνά τους ισχυρισμούς της γυναίκας.

Woman blasts Hungry Jack's after finding insect in burger: 'I'm done' https://t.co/FMHawa2Ttq pic.twitter.com/lNfG20cp2b