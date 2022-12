Ο πόνος και η φαγούρα στο αυτί τον οδήγησε στον γιατρό – Η αποκάλυψη της αλήθειας τον σόκαρε

Ένας πόνος στο αυτί ήταν πολύ πιο σοβαρός από όσο πίστευε ένας 64χρονος άνδρας στην Πορτογαλία. Ο ασθενής, που δεν κατονομάζεται, σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι ο πόνος που αισθανόταν οφειλόταν σε… σκουλήκια που είχαν αποικήσει τον ακουστικό του πόρο.

Η περίπτωση του 64χρονου έγινε γνωστή όταν δημοσιεύθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα στο New England Journal Of Medicine. Όπως αναφέρεται, πήγε στο νοσοκομείο Pedro Hispano στο Matosinhos επειδή ένιωθε «πόνο, φαγούρα και είχε αιμορραγία στο αριστερό αυτί» επί πέντε ημέρες.

Ο 64χρονος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι η ακουστική δίοδος είχε μολυνθεί με «δεκάδες προνύμφες», οι οποίες μάλιστα είχαν διαπεράσει μέρος του τυμπάνου του, αναφέρει η Jam Press και αναμεταδίδει η New York Post. Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα σκουλήκια κινούνταν στο εσωτερικό του αυτιού του ασθενούς προκαλώντας του πόνο και φαγούρα.

Η γιατρός και συν-συγγραφέας της περίπτωσης του Πορτογάλου ασθενούς, Catarina Rato είπε ότι το «κυλινδρικό και λευκό-κίτρινο χρώμα» των προνυμφών δείχνει ότι πρόκειται για κουκούλια κοχλυόμυγας.

Αυτά τα -ομολογουμένως αηδιαστικά- παράσιτα, τα οποία κατοικούν στην Κεντρική και Νότια Αμερική, για να επιβιώσουν εγκαθίστανται σε «όλα τα θερμόαιμα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων». Τα θηλυκά γεννούν έως και 400 αυγά σε πληγές ζώων και «σε μαλακούς ιστούς όπως η μύτη, ο αφαλός και ο πρωκτός». Αφού εκκολαφθούν οι προνύμφες, ανοίγουν τρύπες μέσα στη σάρκα και δημιουργούν βακτηριακές λοιμώξεις, οι οποίες με τη σειρά τους προσελκύουν περισσότερα θηλυκά που γεννούν αυγά.



Παρά το μικρό μέγεθος των σκουληκιών, η ασθένεια αυτή μπορεί να αποβεί θανατηφόρα αν δεν αντιμετωπιστεί.

Ευτυχώς, οι γιατροί κατάφεραν να σκοτώσουν τα σκουλήκια και να απολυμάνουν την περιοχή με ένα συνδυασμό αντιβιοτικών σταγόνων για τα αυτιά, διαλύματος βορικού οξέος και αντιβιοτικών χαπιών. Στη συνέχεια, με ειδική λαβίδα αφαίρεσαν τις νεκρές προνύμφες απαλλάσσοντας τον 64χρονο ασθενή από τους πόνους σε διάστημα επτά ημερών.

Ο ασθενής ήταν τυχερός που οι προνύμφες δεν ήταν νεκρές ή σε αποσύνθεση σε βαθύτερους ιστούς, γεγονός που θα σήμαινε ότι μπορεί να χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή τους.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το σώμα κάποιου μετατρέπεται σε «σπίτι προνυμφών». Το 2019, γιατροί στην Ινδία αφαίρεσαν εκατοντάδες κύστεις διαφορετικού μεγέθους από το στομάχι μιας γυναίκας που, όπως αποδείχθηκε, ήταν σκουλήκια.