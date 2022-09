ΗΠΑ: Ντελαπάρισε η νταλίκα του έρωτα και γέμισε ο δρόμος δονητές

Το να ντελαπάρει ένα φορτηγό που μεταφέρει κοντέινερ δεν είναι και η πιο ασυνήθιστη είδηση. Όμως γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα όταν το φορτίο του ήταν διάφορα ερωτικά βοηθήματα.

Το αλλοπρόσαλλο περιστατικό συνέβη στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ. Η νταλίκα δίπλωσε στον αυτοκινητόδρομο I40 και οι διερχόμενοι οδηγοί δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Πάντου στο οδόστρωμα βρέθηκαν διασκορπισμένα ερωτικά βοηθήματα όπως δονητές και λιπαντικά!

Μάταια, οι παρουσιαστές από το News9 ρωτούσαν τον δημοσιογράφο να τους πει τι μετέφερε το φορτηγό.

Τον έπιασαν οι ντροπές… Περιορίστηκε μόνο στην πληροφορία ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs