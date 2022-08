Γιγάντια τσουλήθρα έκλεισε 4 ώρες μετά τα εγκαίνια: Παιδιά έφευγαν στον αέρα και έσκαγαν με δύναμη κάτω

Η τσουλήθρα στο Belle Isle Park έμεινε μόνο 4 ώρες ανοιχτή, καθώς κάποιοι που έκαναν πρέπει να πόνεσαν αρκετά.

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με τον τρόπο που κατασκευάστηκε η γιγάντια τσουλήθρα στο Belle Isle Park του Μίσιγκαν, για την οποία υπήρχε μάλιστα και εισιτήριο.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, όσοι αποφάσισαν να κάνουν, διαπίστωσαν με όχι και τόσο καλό τρόπο πως αυτός που την έφτιαξε, κάτι είχε κάνει λάθος.

Βλέπετε, τα βουναλάκια που υπήρχαν οδηγούσαν σε... πτήση όσους έκαναν, ενώ αμέσως μετά ακολουθούσε προσγείωση, η οποία πονούσε κάπως. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει 4 μόλις ώρες, μετά τα εγκαίνιά της.

Η Kenyatta McAdney μίλησε στο ABC13 για την εμπειρία της, λέγοντας: «Πρόσεξα την δύναμη με την οποία προσγειώνονταν στο έδαφος. Αν συνέχιζαν την λειτουργία της, κάποιος θα χτυπούσε σοβαρά», ενώ αποκάλυψε πως πούλησε τα εισιτήρια που είχε αγοράσει.

Το παιδί της όμως πρόλαβε να κάνει: «Πήγαινα προς τα κάτω, πιο γρήγορα από οτι υπολόγιζα και η βαρύτητα πονάει».

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments.



I wonder why they decided to do such a thing pic.twitter.com/q7jpFdLdAO