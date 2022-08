Πως θα είναι ο κόσμος το 2060 σύμφωνα με τον Νεύτωνα - Ας ελπίσουμε να πέσει έξω!

Οι προφητείες, οι προβλέψεις για το μέλλον, το σημείο μηδέν για τον πλανήτη, η Αποκάλυψη, γοήτευαν πάντα τον κόσμο και είναι από τα θέματα που απασχολούν μεγάλη μερίδα του κοινού. Και αν για τον κόσμο είναι μια ακόμη αφορμή για κουβέντα σε κοινωνικές συναθροίσεις, κάποιοι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες ασχολήθηκαν σοβαρά με την τελευταία ημέρα του πλανήτη και αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους για να βρούνε στοιχεία.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Νεύτωνας, ο πατέρας της βαρύτητος, που είχε πάθος με τη μελέτη θρησκευτικών βιβλίων και προσπαθούσε να τα συνδυάσει με την επιστήμη.

Το βιβλίο, «Isaac Newton: The Asshole Who Reinvented The Universe» περιγράψει τον Νεύτωνα που εκτός από σπουδαίος φυσικός ήταν και ένας άνθρωπος που ασχολιόταν με την αλχημεία και προσπαθούσε να βρει τη φιλοσοφική λίθο, ένα μυστικιστικό εργαλείο που επιτρέπει στους κοινούς θνητούς να μετατρέψουν οποιοδήποτε αντικείμενο σε ασήμι ή χρυσό και έχει τη δύναμη να χαρίζει αιώνια ζωή.

Μέσα από τα πειράματά του είχε κάνει μια προσπάθεια να προβλέψει το τέλος του κόσμου. Βασιζόμενος σε εκτεταμένες μελέτες βιβλικών κειμένων, υπολόγισε ότι ο κόσμος θα «μηδένιζε» το 2060. Πίστευε πως η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε συγκρούσεις που αναπόφευκτα θα βγουν εκτός ελέγχου και θα επιφέρουν το τέλος του κόσμου και θα ξεκινήσει μια νέα ζωή από το μηδέν.

Ουσιαστικά έδειξε το 2060 ως αφετηρία για ένα κόσμο που θα απαλλαγεί από τα κακώς κείμενα της ανάπτυξης της τεχνολογίας που στα χέρια κάποιων θα γινόταν επικίνδυνο όπλο.

Δεν χρειάζεται πανικός βέβαια γιατί ουδέποτε παρουσιάστηκαν στοιχεία για αυτές τις μελέτες, ούτε αποδείχθηκαν με κάποια από τα γνωστά και θρυλικά πειράματα του γνωστού φυσικού.

e-daily.gr