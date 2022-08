10+1 τρολιές που έγραψαν Ιστορία: Γνωρίζατε ότι ο Πάμπλο Εσκομπάρ πήγε στον Λευκό Οίκο;

Τι είναι τρολ; Τρολ είναι ο χρήστης του διαδικτύου που προσπαθεί να προκαλέσει και να ερεθίσει άλλους χρήστες ή με κάθε τρόπο να επιφέρει διαταραχή σε μια διαδικτυακή συζήτηση. Η συμπεριφορά αυτού του χρήστη ονομάζεται «τρολάρισμα». Ετυμολογικά η λέξη αποδίδεται στην αγγλική trolling, που σημαίνει: σύρσιμο του δολώματος μέσα στο νερό, κάτι σαν τη δική μας την συρτή… Τρολ, στη σκανδιναβική μυθολογία είναι δαιμόνια πλάσματα αντίστοιχα των δικών μας καλικάντζαρων.

Από το 1991 και μετά, Τρολ είναι αυτός που έχει σκοπό να κάνει κακό σε μια διαδικτυακή κοινότητα ή να προκαλέσει αναταραχή.



Κι αν όπως διατείνονται οι ειδικοί, τα τρολ έχουν υψηλή συσχέτιση με τον σαδισμό, την ψυχοπάθεια και τον μακιαβελλισμό (ο σκοπός αγιάζει τα μέσα), εμείς θα λέγαμε ότι για να είσαι τρολ χρειάζεσαι και πολλές δόσεις χιούμορ, αλλά και ευφυίας. Το τρολάρισμα είναι πλέον μέρος του Διαδικτύου, αλλά παραδόξως προϋπήρχε πολύ περισσότερο από την εφεύρεση του Internet και την παγκόσμια εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα από αρχαιοτάτων χρόνων, που λέμε.

Ας δούμε 10 και ένα δικό μας από τα μεγαλύτερα τρολαρίσματα της Ιστορίας και μετά βγάζουμε τις εντυπώσεις μας…

Και μετά στη Ντίσνεϊλαντ!



Ο δον Πάμπλο στον Λευκό Οίκο!

Από τα μεγαλύτερα τρολ όλων των εποχών ήταν ο νακέρμπορος, στυγνός εγκληματίας, δολοφόνος, εκβιαστής κλπ κλπ, Κολομβιανός Πάμπλο Εσκομπάρ. Ο Εσκομπάρ φωτογραφίστηκε με τον γιο του Χουάν Πάμπλο μπροστά από την είσοδο του Λευκού Οίκου και στη συνέχεια ταξίδεψε με την οικογένειά του στη Ντίσνεϊλαντ, ενώ ήταν ο Νο1 καταζητούμενος από την Δίωξη Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και την Ιντερπόλ. Πώς και δεν χτύπησε το κουδούνι του Λευκού Οίκου να επισκεφτεί τον πρόεδρο Τζέραλντ Φορντ, είναι να απορεί κάποιος….

Μύριζε καμένο λάστιχο...

Το ηφαίστειο που ξύπνησε πρωταπριλιάτικα….



Την 1η Απριλίου του 1974, ένας άντρας με το όνομα Όλιβερ - Πόρκι Μπίκαρ έκανε μια από τις πιο ευφάνταστες πρωταπριλιάτικες φάρσες στην Ιστορία. Ο Μπίκαρ ανέβασε καμία εκατοστή παλιά λάστιχα μέχρι την κορυφή του όρους Edgecumbe, ενός ηφαιστείου που βρίσκεται στη Sitka της Αλάσκας, που ήταν ανενεργό από το 2220 π.Χ. Στη συνέχεια άναψε τα ελαστικά κι ένας πυκνός σκούρος καπνός άρχισε να εμφανίζεται στην κορυφή του εσβεσμένου ηφαιστείου! Οι κάτοικοι της Σίτκα πανικόβλητοι πίστεψαν ότι το ηφαίστειο είχε αρχίσει να ενεργοποιείται ξανά και πως σύντομα θα εκραγεί. Όλα αυτά μέχρι κάποιοι αναρριχήθηκαν στην κορυφή του, όπου ανακάλυψαν ένα μήνυμα ζωγραφισμένο με σπρέι στο χιόνι που έγραφε: «Πρωταπριλιά»!

Ιδού ο ένοχος...

Εισβολή εξωγήινων στη Νέα Υόρκη



Ένα από τα πιο διάσημα τρολαρίσματα έγινε - ίσως - χωρίς τη θέληση του «θύτη». Το βράδυ της 30ης Οκτωβρίου του 1939, οι ακροατές του ραδιοφώνου σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες άκουσαν ρεπορτάζ και μαρτυρίες ανθρώπων για περίεργα πλάσματα και τρομακτικές πολεμικές μηχανές που κατευθύνονταν με απειλητικές διαθέσεις προς τη Νέα Υόρκη. Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η μετάδοση του Όρσον Ουέλς αποσπασμάτων του βιβλίου του H.G. Wells «Ο Πόλεμος των Κόσμων». Οι αφελείς και εύπιστοι Αμερικανοί νόμιζαν ότι έχουν να κάνουν με εξωγήινους εισβολείς. Ο Ουέλς, από τη μεριά του, πίστευε ότι η ιστορία ήταν εξαιρετικά υπερβολική για να την πάρει κάποιος στα σοβαρά, όμως η ραδιοφωνική του μετάδοσή δημιούργησε πανικό στις Ηνωμένες Πολιτείες!

Τον παρασημοφόρησαν εχθροί και φίλοι!

Κατάκοπος ο κατάσκοπος, στο τέλος τους έπεισε



Αν και δεν είναι σήμερα ευρέως γνωστός, ο Χουάν Πουγιόλ Γκαρσία ήταν διπλός πράκτορας τόσο για τους Γερμανούς όσο και για τους Βρετανούς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Γκαρσία, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με τις Βρετανικές Αρχές για να τους προσφέρει τις υπηρεσίες του και τρεις φορές απέτυχε, αντιμετωπίζοντας αδιαφορία! Ευτυχώς (για τους Βρετανούς) δεν έχασε το κουράγιο του και αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του πλησιάζοντας τους Γερμανούς, προτείνοντάς τους να γίνει κατάσκοπός τους. Οι Γερμανοί διέταξαν τον Γκαρσία να εγκατασταθεί στην Αγγλία, αλλά εκείνος μετακόμισε στη Λισαβόνα, προσπαθώντας ακόμα να έρθει σε επαφή με τις αγγλικές αρχές. Μετέδωσε στους Γερμανούς χαλκευμένες, αλλά και επίσημες πληροφορίες γραμμένες με τέτοιο τρόπο που φαινόταν ότι είχαν σταλεί από το Λονδίνο.

Τελικά, τον Απρίλιο του 1942, ο Γκαρσία ήρθε σε επαφή με την MI5 και γύρισε στο Λονδίνο. Μέχρι το 1944, οι Ναζί εμπιστεύονταν τόσο πολύ τον Γκαρσία, που τα λόγια και οι πληροφορίες του δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ. Παρείχε ψευδείς αναφορές σχετικά με τον χρόνο, την τοποθεσία και την κλίμακα της Απόβασης στη Νορμανδία το 1944. Οι πληροφορίες που έδωσε στους Γερμανούς τους έκαναν να πιστέψουν ότι η κύρια επίθεση θα γινόταν στο Καλαί.

‘Ελαβε στρατιωτικές διακρίσεις τόσο από τους Γερμανούς όσο και από τους Βρετανούς: του απονεμήθηκε ο Σιδηρούς Σταυρός από τους Γερμανούς και έγινε Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Πόλεμο!

Μου κρύβεις τον ήλιο, Μεγάλε...

Το κοτόπουλο του Διογένη





Ο Διογένης ο Κυνικός ή Διογένης ο Σινωπεύς ήταν ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος, ο οποίος, με τα σύγχρονα πρότυπα, ήταν ένα θρυλικό τρολ της εποχής του. Δυστυχώς, ο Διογένης δεν άφησε πίσω του καμία προσωπική αφήγηση για τη ζωή του, έτσι πολλές από τις τρολ ιστορίες του είναι πιθανώς μύθος, όπως η παρακάτω: Ο Πλάτωνας ήθελε να ορίσει το «ανθρώπινο ον» και ανακοίνωσε την απάντηση: «Ζώον δίπουν άπτερον». Οταν ο Διογένης άκουσε τα νέα, πήγε στη Σχολή του Πλάτωνα στην Αθήνα, την Ακαδημία, με ένα μαδημένο κοτόπουλο λέγοντας: «Ιδού ο άνθρωπος του Πλάτωνα!». Η Ακαδημία έσπευσε να διορθώσει τον ορισμό της προσθέτωντας τη φράση: «με επίπεδα νύχια».

Κατά τον Πλούταρχο, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος βρέθηκε στην Κόρινθο το 336 π.Χ., θέλησε γνωρίσει τον Διογένη. Τον βρήκε και τον ρώτησε αν χρειάζεται κάτι. Ο φιλόσοφος του έδωσε την αδιανόητη απάντηση «μικρόν από του ηλίου μετάστηθι», δηλαδή παραμέρισε λίγο γιατί μου κρύβεις τον ήλιο! Φεύγοντας ο Αλέξανδρος είπε στην ακολουθία του το ιστορικό: «Εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν ο Διογένης»…



Πιάστε τον αν μπορείτε…



Σίγουρα θα έχετε δει την ταινία του 2002 Catch Me If You Can (Πιάσε με αν μπορείς) με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο ντιΚάπριο. Η ταινία αναφέρεται στον Frank Abagnale Jr. Σε ηλικία 16 ετών, ο Frank Abagnale Jr. ντύθηκε πιλότος της Pan Am Airlines για να εξασφαλίσει δωρεάν πτήσεις σε όλο τον κόσμο. Γλυκάθηκε και στη συνέχεια υποδύθηκε τον γιατρό και τον δικηγόρο, πριν συλληφθεί. Μετά τη σύλληψή του έκανε καριέρα ως σύμβουλος ασφαλείας, συνεργαζόμενος στενά με το FBI που τον κυνηγούσε για χρόνια!

Ο Φερμά ήταν για δυνατούς λύτες...

Το Θεώρημα των τρολ…



Δεν είναι εύκολο να κάνεις πρακτικά αστεία με τα μαθηματικά, αλλά ένας γάλλος δικηγόρος και μαθηματικός, ο Πιερ ντε Φερμά, έκανε ακριβώς αυτό: κορόιδεψε ολόκληρη τη μαθηματική κοινότητα. Η πιο διάσημη συνεισφορά του στα μαθηματικά αναφέρεται συχνά ως το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά, το οποίο γράφτηκε στο περιθώριο ενός βιβλίου (στα Αριθμητικά του Διόφαντου). Σε αυτό το περιθώριο, ο Φερμά έγραψε: «Είναι αδύνατο να χωρίσουμε έναν κύβο σε δύο κύβους, ή μια τέταρτη δύναμη σε δύο τέταρτες δυνάμεις, ή γενικά, είναι αδύνατον να χωρίσεις οποιαδήποτε δύναμη μεγαλύτερη της δεύτερης σε δύο ίδιες δυνάμεις. Ανακάλυψα μια πραγματικά θαυμάσια απόδειξη γι' αυτό, την οποία δυστυχώς αυτό το περιθώριο είναι πολύ στενό για να τη χωρέσει».

Με άλλα λόγια, ο Φερμά - δήθεν - δεν είχε αρκετό χώρο για να γράψει την απόδειξη του θεωρήματός του. Μόλις το 1994, (358 χρόνια αφότου έγραψε την τρολιά του ο Φερμά) αποδείχθηκε το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά, από τους μαθηματικούς Άντριου Γουάιλς και Ρίτσαρντ Τέιλορ.



Το έπος του Empire State Building



Ο Άντι Ουόρχολ ήταν Αμερικανός καλλιτέχνης, ζωγράφος, γλύπτης, κινηματογραφιστής, συγγραφέας και συλλέκτης - πρωτοπόρος του κινήματος της Ποπ Αρτ. Ο Ουόρχολ έχει γυρίσει πολλές ταινίες που προορίζονταν για το ευρύ κοινό, αλλά το «Empire» δεν είναι μία από αυτές. Έστρεψε την κάμερά του στον διάσημο ουρανοξύστη Empire State Building επί αρκετές ημέρες και το 1965 κυκλοφόρησε την οκτάωρη (!) ταινία του με πλάνα αργής κίνησης με μια αμετάβλητη θέα στον ουρανοξύστη, όπου έχασε τη ζωή του ο πρώτος Κινγκ Κονγκ. O Oουόρχολ δήλωσε ότι ο σκοπός της ταινίας ήταν «να δούμε τον χρόνο να περνάει» Μάλλον ούτε ο ίδιος ο Ουόρχολ την είδε την ταινία… Το 2004, η ταινία «Empire» συμπεριλήφθηκε στην ετήσια επιλογή 25 ταινιών που προστέθηκαν στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, η οποία την έκρινε «πολιτιστικά, ιστορικά ή αισθητικά σημαντική». Τσίμπησαν στην τρολιά!



Το πράσινο μπήκε στο ψυγείο...



Ο Erik Thorvaldsson, γνωστός και ως Κόκκινος Έρικ (για την κόκκινη γενειάδα του και τον αψύ χαρακτήρα) ήταν ο υπεύθυνος όχι μόνο για την ίδρυση του πρώτου οικισμού στη Γροιλανδία, αλλά ήταν επίσης υπεύθυνος για την ονομασία του νησιού Greenland, που θα πει Πράσινη γη. Εξορίστηκε στο παγωμένο νησί και κατά τη διάρκεια της εξορίας του, εξερεύνησε το νότιο άκρο, που αργότερα έγινε γνωστό ως Cape Farewell. Όταν επέστρεψε στην Ισλανδία, παρουσίασε στους κατοίκους τον τόπο εξορίας του ως «Greenland» - έναν τόπο γεμάτο ευκαιρίες και πλούσια βλάστηση. Η ιδέα του είχε να κάνει στο να παρασύρει όσο το δυνατόν περισσότερους στη Γροιλανδία, κάτι που πέτυχε. Το τρολάρισμα του Erik Thorvaldsson έμεινε διαχρονικό γιατί ακόμα και σήμερα εξακολουθούμε να αναφερόμαστε σε αυτό τον καλυμμένο με πάγο νησί ως Greenland «Γροιλανδία». Εδώ τρολ και μάρκετινγκ πιάστηκαν χέρι χέρι και πέτυχαν το σκοπό τους.

Θαύμα, θαύμα...

Το θάυμα του διαδικτύου



Μια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις τρολαρίσματος στην Ελλάδα είναι η περίπτωση του «Γέροντα Παστίτσιου» μιας σατιρικής ιστοσελίδας που το 2012 επινόησε και δημοσίευσε ένα υποτιθέμενο μεταθανάτιο θαύμα ενός αγιορείτη μοναχού, του Γέροντα Παΐσιου. Το «θαύμα» αναδημοσιεύτηκε μαζικά σε ιστοσελίδες και μπλογκ θρησκευτικού περιεχομένου και έφτασε να γίνει μέχρι και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η αποκάλυψη του τρολαρίσματος εξόργισε πολλούς πιστούς και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συζητήθηκε ακόμα και στη Βουλή. Ο δημιουργός συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή για εξύβριση θρησκεύματος κατ' εξακολούθηση! Και η καταδίκη του τρολιά… Κατά την έφεσή του στις τον Μάρτιο του 2017 απαλλάχθηκε λόγω εξάλειψης αξιοποίνου.