Πανικός στο Σαν Ντιέγκο: Θαλάσσιοι λέοντες βγήκαν στη στεριά και άρχισαν να κυνηγούν τους λουόμενους

Πανικός επικράτησε σε παραλία του Σαν Ντιέγκο, όπου δύο θαλάσσια λιοντάρια βγήκαν στη στεριά και άρχισαν να κυνηγούν τους λουόμενους.

Ευτυχώς οι ναυαγοσώστες παρενέβησαν και φρόντισαν ότι κανείς δεν θα τραυματιστεί κι ότι χαριτωμένα αλλά και επικίνδυνα θηλαστικά θα βρουν τον δρόμο της επιστροφής στη θάλασσα.

A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It's recommended people stay at least 50 ft away from sea lions. : Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7