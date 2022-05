Μυστήριο στον Άρη: Βρέθηκε το σπίτι του ET;

Οι κυνηγοί εξωγήινων λένε πως … έβγαλαν λαυράκι! Αφορμή μία μυστική πόρτα σε βραχώδη σχηματισμό στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη, που πραγματικά δείχνει σαν να είναι η πόρτα ενός σπιτιού… Προφανώς του σπιτιού του ΕΤ.

Και μάλιστα δεν είναι κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά αυτό που βλέπει κάποιος στην φωτογραφία που τράβηξε το όχημα Curiosity της NASA στον κόκκινο πλανήτη.

Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο για να αρχίσουν οι θεωρίες για την ύπαρξη ζωής στην Άρη! Κάποιοι μάλιστα λένε πως στην «πόρτα» βλέπουν μία σκιά, που ίσως είναι ένα εξωγήινο ον.

Η φωτογραφία που έχει πυροδοτήσει τις συζητήσεις στα social media για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής τραβήχτηκε την περασμένη Παρασκευή, αλλά η μυστηριώδης «πόρτα» εντοπίστηκε από κάποιους προσεκτικούς παρατηρητές μέρες αργότερα.

Χρειάστηκε βεβαίως να γίνει επεξεργασία της φωτογραφίας και να μεγεθυνθεί για να εντοπιστεί η «πόρτα» και η «σκιά του εξωγήινου». Οι πιο ευφάνταστοι ισχυρίζονται ότι αυτή είναι η είσοδος για έναν μυστικό εξωγήινο ναό.

Οι πιο προσγειωμένοι περιμένουν κάποιο σχόλιο από την NASA, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις από τους επιστήμονες.

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what's that? An entrance to a secret underground tunnel? Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR