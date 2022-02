Οι Simpsons είχαν προβλέψει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι Simpsons φημίζονται για τις προβλέψεις που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά εκτός από αστεία γεγονότα, μάντεψαν και το θλιβερό γεγονός της ρωσικής εισβολης στην Ουκρανία.

Λίγο μετά την είσοδο των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, οι χρήστες του Twitter ανακάλεσαν στη μνήμη τους, ένα επεισόδιο από τη δημοφιλή σειρά, που είχε παιχτεί το 1998, με τίτλο «Simpson Tide».

Το επεισόδιο έδειξε τον Homer Simpson να μπαίνει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και να πυροβολεί κατά λάθος, έναν υποπλοίαρχο στα ρωσικά ύδατα. Αργότερα, η Ρωσία αποκαλύπτει ότι η Σοβιετική Ένωση δεν είχε ποτέ πραγματικά διαλυθεί, καθώς στρατεύματα και τανκς κατεβαίνουν στους δρόμους και ακολουθεί η αποκατάσταση του Τείχους του Βερολίνου. Το επεισόδιο επαναφέρει στη ζωή και τον Λένιν . Ο πρωθυπουργός της Σοβιετικής Ένωσης ξεσπά από το γυάλινο φέρετρό του, στο επεισόδιο, και λέει: «Πρέπει να συντρίψουμε τον καπιταλισμό». Το επεισόδιο προβλήθηκε όταν ο Μπόρις Γέλτσιν ήταν πρόεδρος της Ρωσίας.

Οι ανησυχητικοί παραλληλισμοί επιβεβαιώθηκαν από τον σχεδιαστή κινουμένων σχεδίων, Αλ Ζαν, που δούλεψε και στους «Simpsons», ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Πολύ λυπηρό να πω ότι αυτό δεν ήταν δύσκολο να προβλεφθεί».

«Μισώ να το λέω, αλλά γεννήθηκα το 1961, επομένως 30 χρόνια από τη ζωή μου έζησα με το φάσμα της Σοβιετικής Ένωσης», είπε ο Ζαν, σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter. «Λοιπόν, για μένα, αυτό είναι δυστυχώς περισσότερο ο κανόνας παρά μια πρόβλεψη. Απλώς καταλάβαμε ότι τα πράγματα θα πήγαιναν άσχημα».

Ο animator συνέχισε: «Η ιστορική επιθετικότητα δεν εξαφανίζεται ποτέ και πρέπει να είσαι εξαιρετικά προσεκτικός. Το 1998, όταν προβλήθηκε αυτό το κλιπ, ήταν ίσως το ζενίθ των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας».

«Αλλά, από τότε που μπήκε ο Πούτιν, σχεδόν όλοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι κακός και κακά πράγματα θα συμβούν», πρόσθεσε.

