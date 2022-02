Απίστευτο: Σεκιούριτι ζωγράφισε ματάκια σε απρόσωπες φιγούρες της Άννα Λεπόρσκαγια

Ιδιαίτερη έμπνευση είχε ένας σεκιούριτι σε έκθεση έργων τέχνης, ο οποίος αποφάσισε να κάνει την δική του… «εικαστική παρέμβαση» σε γνωστό πίνακα χρησιμοποιώντας ένα στυλό.

Σύμφωνα με την Guardian, το περιστατικό συνέβη την περίοδο που ο πίνακας «Τρεις φιγούρες» της Άννα Λεπόρσκαγια βρισκόταν στο πολιτιστικό κέντρο Μπόρις Γιέλτσιν στην Αικατερινούπολη, στο πλαίσιο μιας έκθεση αφηρημένης τέχνης.

Ο Αλεξάντερ Ντροζντόφ, διευθυντής του κέντρου, δεν αποκάλυψε στα ΜΜΕ το όνομα του φύλακα ο οποίος – ενδεχομένως επειδή βαριόταν – ζωγράφισε στρογγυλά ματάκια στις απρόσωπες ανθρώπινες φιγούρες του πίνακα.

Οι μόνες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για τον φύλακα είναι πως εργαζόταν για ιδιωτική εταιρεία, πως διέπραξε τον βανδαλισμό την πρώτη κιόλας μέρα που έπιασε δουλειά στο κέντρο και πως τελικά απολύθηκε.

Η έφορος της έκθεσης, Άνα Ρεσέτκινα διευκρίνισε πως το όργανο του βανδαλισμού ήταν ένα στιλό με τη φίρμα του Κέντρου Γιέλτσιν και πως τα κίνητρα του δράστη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

«Το μελάνι εισχώρησε ελαφρά στην στρώση του χρώματος, αφού το λευκό (διοξείδιο) του τιτανίου που χρησιμοποιήθηκε για τα πρόσωπα δεν καλύπτεται με βερνίκι, όπως συνηθιζόταν στα αφηρημένα έργα εκείνης της περιόδου» έγραψε ο Ιβάν Πετρόβ στο Art Newspaper.



Ο πίνακας «Τρεις φιγούρες» δημιουργήθηκε την περίοδο 1932-1934 και είναι ασφαλισμένος για 75 εκατ. ρούβλια (Σχεδόν 1,3 εκατ. δολάρια). Ειδικοί στις εργασίες αποκατάστασης στην Τρετιακόφ εκτιμούν ότι το κόστος των εργασιών αποκατάστασης θα κυμανθεί περίπου στα 4.600 δολάρια.

A ‘bored’ security guard destroys a $1 million #painting by drawing on it. Anna Leporskaya's '3 Figures' painting is on display @ an #art gallery in Russia. The guard said he did it bcoz he was bored. He has been fired & the painting's being restored. pic.twitter.com/WxKpOobWZD