Η νέα ανατριχιαστική μέθοδος αναζωογόνησης: Μασάζ με φίδια

Σας φαίνεται εφιαλτικό να βρίσκεστε στο κρεβάτι του μασάζ περιμένοντας τις ευεργετικές μαλάξεις του μασέρ προκειμένου να χαλαρώσετε και αντ’ αυτού να βλέπετε τεράστια φίδια να πλέκονται να γύρω από το λαιμό σας; Ε ναι. Ό,τι και να λέμε όμως εμείς, όπως και αν χαρακτηρίζουμε το νέο trend, το γεγονός είναι ένα: το μασάζ με φίδια είναι η νέα μέθοδος αναζωογόνησης και χαλάρωσης! Και τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και περισσότερο φανατικό κοινό.

Η αλήθεια είναι πως έχουμε ακούσει για διάφορες περίεργες μεθόδους αναζωογόνησης και ευεξίας, αλλά ότι θα κάνεις μασάζ και φίδια θα σέρνονται πάνω σου, να μας συγχωρούν οι εμπνευστές της μεθόδου, αλλά αυτός είναι εφιάλτης!

Η νέα ανατριχιαστική μέθοδος αναζωογόνησης

Τα φίδια φαίνεται πως δεν είναι για όλους ένα ερπετό που οι περισσότεροι απεχθανόμαστε. Άλλωστε, η οφιδιοφοβία, ο ακραίος, δηλαδή φόβος για τα φίδια, είναι ένας από τους πιο κοινούς στον κόσμο και αφορά περίπου το ένα τρίτο των ενηλίκων του πλανήτη.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο μασάζ χρησιμοποιούν μη δηλητηριώδη φίδια κάθε μεγέθους τα οποία, ασκώντας πίεση στο σώμα, διεγείρουν τα νεύρα, ενεργοποιούν ορμόνες με αποτέλεσμα τη μείωση της έντασης και την «αποκατάσταση του σφίγους και της ζωτικότητας».

Πολλά τα οφέλη



Το μασάζ φιδιών, όσοι το επιλέγουν, εξηγούν πως έχει διάφορα οφέλη, μεταξύ αυτών και τη διέγερση των νεύρων που ενεργοποιούν την ενδορφίνη και συνεπώς την ντοπαμίνη, γνωστή ως ορμόνη της χαράς, ενώ παράλληλα τονώνουν και την κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας την ένταση και το άγχος.

Κι αν σε εμάς ακούγεται ως μία ανατριχιαστική μέθοδος, την τελευταία δεκατία, το μασάζ με φίδια είναι εξαιρετικά δημοφιλές στην Ασία, ιδίως σε Φιλιππίνες και Ινδονησία. Αλλά και σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, Βραζιλία, Ρωσία, αλλά και Αίγυπτο σε spa.

WATCH: A spa in Cairo is offering snake massages for relieving muscle pain and soothing joints pic.twitter.com/uWWgpmho5V