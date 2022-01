Έμεινε με τα εσώρουχα για να κάνει το φόρεμα της μάσκα για τον κορονοϊό

Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες μέρες βίντεο από κατάστημα στην Αργεντινή που δείχνει μια γυναίκα να χρησιμοποιεί το φόρεμα μας αντί για μάσκα. Και όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση της άφησε τους πάντες άφωνους…

Ήταν βράδυ της 1ης Ιανουαρίου του 2022, όταν σε ένα παγωτατζίδικο στην πόλη Γκοντόι Κρουζ στην Μεντόζα της Αργεντινής εμφανίστηκε μια γυναίκα χωρίς να φορά μάσκα για τον κορονοϊό. Στο κατάστημα εκείνη την ώρα βρίσκεται επίσης ένας κύριος με τις τρεις κόρες του, που περιμένουν να δώσουν την παραγγελία τους…

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος, η γυναίκα δεν φορά μάσκα και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το μαύρο φόρεμά της ως μάσκα. Έχει μείνει με τα εσώρουχα και προσπαθεί να δέσει το φόρεμά της γύρω από πρόσωπό της.

Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος της κάνουν παρατήρηση και εκείνη να αντιδρά, λέγοντας, Μη φωνάζετε για μάσκα, τώρα τη βάζω (εννοώντας το φόρεμα). Ο άνδρας από την άλλη, δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από πάνω της.

Βλέποντας ότι δεν τα καταφέρνει να δέσει το φόρεμά της γύρω από το πρόσωπό της, η γυναίκα φεύγει από το κατάστημα.

Woman caught on video stripping from dress, using it as mask in ice cream shop https://t.co/qQh9HWtcWb pic.twitter.com/7uFkmwhqKY

— New York Post (@nypost) January 4, 2022

e-daily