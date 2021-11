Παράξενες ιστορίες ανθρώπων που σκηνοθέτησαν τον θάνατό τους

Αρκετοί άνθρωποι, για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, σκηνοθέτησαν τον θάνατό τους με επιτυχία ή όχι. Οι ιστορίες τους είναι από την αρχή μέχρι το τέλος τους παράξενες και κάποιες φορές ακραίες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι διάσημοι που το έκαναν...

Ο συγγραφέας που τον αναγνώρισαν τα παιδιά του στην τηλεόραση

O Philip Sessarego ήταν στο βρετανικό πυροβολικό και απέτυχε δυο φορές να μπει στις ειδικές δυνάμεις της αεροπορίας. Σκηνοθέτησε τον θάνατό του μετά από μια έκρηξη νάρκης στην Βοσνία το 1993.

Για χρόνια ο Sessarego θεωρούνταν νεκρός από την οικογένειά του και τους φίλους του. Όπως όμως αποδείχθηκε, άλλαξε το όνομά του σε Tom Carew. Ο Tom Carew μάλιστα είναι ο διάσημος συγγραφέας του best seller των New York Times, «Jihad: The Secret War in Afghanistan». Το βιβλίο δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες πριν από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και έγινε εξαιρετικά δημοφιλές, όπως και ο συγγραφέας του. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, τα παιδιά του τον αναγνώρισαν.

Μετά την αποκάλυψη αποσύρθηκε και ήταν ιδιαίτερα μοναχικός. Πέθανε από δηλητηρίαση το 2009.

Ο σύντροφός της Olivia Newton John που εξαφανίστηκε για 11 χρόνια

Ήταν μαζί, χώρια, πάλι μαζί και πάλι χώρια. Η Olivia Newton John και ο Patrick McDermott είχαν σχέση που μάλλον είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ήταν αυτός ο λόγος που ο 62χρονος σήμερα McDermott εξαφανίστηκε το 2005.

Τότε βρισκόταν σε ένα αλιευτικό σκάφος. Η εξαφάνισή του δεν έγινε αντιληπτή αμέσως. Αργότερα οι μάρτυρες έδωσαν αντιφατικές καταθέσεις. Οι έρευνες σταμάτησαν τρία χρόνια αργότερα, με τον McDermott να θεωρείται νεκρός από πνιγμό. Όμως το 2016, αποδείχθηκε ότι ζει στο Μεξικό, είναι παντρεμένος και θέλει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έμεινε νεκρός για 20 χρόνια, επειδή νόμιζε ότι τον κυνηγούσε η αστυνομία

Ο Bennie Wint το 1989 νόμιζε πως θα τον συλλάβει η αστυνομία για μια υπόθεση ναρκωτικών στη Φλοριντα. Έτσι αποφάσισε να «πνιγεί» στον ωκεανό, αφήνοντας πίσω του μια σύζυγο και μια 4χρονη κόρη από τον προηγούμενο γάμο του.

20 χρόνια αργότερα, τον σταμάτησαν στην Νότια Καρολίνα για έναν τυπικό έλεγχο. Όμως οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πως χρησιμοποιούσε ψεύτικο όνομα. Όταν παραδέχθηκε πως σκηνοθέτησε τον θάνατό του, προς έκπληξή του έμαθε ότι η αστυνομία της Φλόριντα δεν τον κυνηγούσε καν πριν από δυο δεκαετίες.



Ο Βρετανός βουλευτής «πέθανε» αλλά μετά βρέθηκε με την ερωμένη του

Την δεκαετία του ’50 ήταν βουλευτής των Εργατικών στην Βρετανία. Το 1974 θεωρήθηκε ότι πνίγηκε στο Μαϊάμι. Οι περισσότεροι υποψιάστηκαν την μαφία. Άλλοι πάλι, ισχυρίστηκαν πως ήταν Σοβιετικός κατάσκοπος, το οποίο αποδείχθηκε αληθινό το 2010, αλλά δεν είχε να κάνει με την τότε εξαφάνισή του.

Κι αυτό γιατί έναν μήνα μετά από τον υποτιθέμενο θάνατό του, o John Stonehouse βρέθηκε υγιής στην Αυστραλία μαζί με την γραμματέα του. Που φυσικά ήταν ταυτόχρονα και η ερωμένη του.

Ο πιανίστας που ήθελε να δει τι θα γίνει μετά τον θάνατό του

Ο διάσημος Αυστριακός πιανίστας Friedrich Gulda, στα 69 του χρόνια σκηνοθέτησε τον θάνατό του για να δει τι θα συμβεί και για να ακούσει τον επικήδειό του. Εθεάθη στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης το 1999, να μη νιώθει καλά. Αργότερα ένα fax εστάλη από εκεί στα ειδησεογραφικά πρακτορεία, τα οποία ανακοίνωσαν τον θάνατό του. Λίγες ημέρες αργότερα, ένας ατζέντης επικοινώνησε με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων και είπε πως τον είδε και ήταν υγιής. Είπε μάλιστα πως του ζήτησε να του γράψει τον επικήδειό του αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Το «αστείο» του Gulda μπορεί να έγινε και για διαφημιστικούς λόγους, αφού λίγο καιρό μετά εμφανίστηκε στο Σάλτσμπουργκ, σε μια παράσταση που ονομαζόταν «Πάρτι Ανάστασης». Η ειρωνεία είναι πως πέθανε περίπου 9 μήνες αργότερα, από καρδιακή ανακοπή.