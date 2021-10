Έρχονται εξωγήινοι! Η νύχτα που αναστατώθηκε η Αμερική και η δύναμη των media

To War Of The World ήταν ένα δραματοποιημένο θεατρικό από τον Οrson Welles, στα πλαίσια της εκπομπής του BBC Mercury Theatre On The Air. Ένα θέατρο στο ραδιόφωνο.

Όμως, παρόλο που αυτό ειπώθηκε από τους συντελεστές στην αρχή της, πολλοί πίστεψαν πως όσα ακούν είναι αληθινά. Και έπειτα επικράτησε το απόλυτο χάος. Ο ίδιος ο Welles ήταν ο αφηγητής.

Η ψεύτικη εκπομπή παρουσιάστηκε ως δελτίο ειδήσεων, κατά τo οποίo οι ακροατές ενημερώνονταν από τους ρεπόρτερ με ζωντανές συνδέσεις για μία εισβολή εξωγήινων από τον Αρη, κάτι που αύξανε το ρεαλισμό του προγράμματος.

Και τότε τεράστια μερίδα των ακροατών πίστεψε ότι επρόκειτο περί πραγματικής εισβολής.

Ξαφνικά έγινε μία ακόμη διακοπή, όπως όταν πρόκειται να μεταδοθεί κάποια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση, και ο εκφωνητής ακούστηκε να λέει: Επάνω στον πλανήτη Αρη παρατηρούνται αλλεπάλληλες μυστηριώδεις εκρήξεις

Έπειτα κενό, και μετά μια φωνή είπε: Ένας μετεωρόλιθος έπεσε προ ολίγου στη Γη και για να γίνει η εκπομπή ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, ο εκφωνητής είπε πως ο μετεωρόλιθος έπεσε στην Αμερική, κοντά στην πόλη Πρίνστον του Νιου Τζέρσεϊ. Ο μετεωρόλιθος ήταν... τελικά ένα UFO από το οποίο βγήκαν εξωγήινοι και άρχισαν να σκοτώνουν ό,τι βρισκόταν μπροστά τους, κατευθυνόμενοι προς τη Νέα Υόρκη.

Οι Αμερικανοί ακροατές, που δεν είχανε ακούσει πως πρόκειται για ραδιοσκηνοθεσία, άρχισαν να βγαίνουν στους δρόμους και να μαζεύουν πράγματα για να φύγουν. Οι κάτοικοι στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Νέα Υόρκη τηλεφωνούσαν στην αστυνομία και στις εφημερίδες. Όσα δεν είχαν μάθει, τα μάντευαν ή τα φαντάζονταν! Κάποιος διέρρευσε τη φήμη πως η Νέα Υόρκη εκκενώνεται και πως αεροπλάνα πετούσαν επάνω από τον ποταμό Χάντσον.

Γιατροί και νοσοκόμοι τηλεφωνούσαν στα νοσοκομεία για να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και μερικοί δημοτικοί υπάλληλοι άρχισαν να καταστρώνουν σχέδια για την εκκένωση της Νέας Υόρκης.

Τηλεγραφήματα, τηλεφωνήματα και αγωνία στο κόκκινο, ενώ η εκπομπή συνεχιζόταν.

Ο Welles δεν αντιλήφθηκε τον πανικό που προκάλεσε, παρά μόνο όταν η αστυνομία όρμησε και κατέλαβε το στούντιο του σταθμού, διακόπτοντας την εκπομπή.

Η ιστορία αυτή αποδεικνύει τη δύναμη των ΜΜΕ για πρώτη φορά και άφησε ανοιχτό το έδαφος για όσα επακολούθησαν στην προπαγάνδα που ασκήθηκε τα επόμενα χρόνια. Kαι μάλιστα ο ίδιος ο Welles είπε πως κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί την επιρροή που θα μπορούσε να έχει το ραδιόφωνο στον κόσμο.

Τον Φεβρουάριο του 1949, οι Leonardo Paez και Eduardo Alcaraz μετέφεραν στα ισπανικά τη ραδιοφωνική εκδοχή του Orson Welles, μια εκπομπή που δημιούργησε επίσης πανικό...

