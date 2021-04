Απίστευτη απάτη: Έβγαινε ραντεβού με 35 γυναίκες για να του κάνουν δώρα

Μια απίστευτη υπόθεση απάτης βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ένας άντρας, ο οποίος έβγαινε ραντεβού με 35 γυναίκες την ίδια περίοδο και λάμβανε δώρα από όλες τους, συνελήφθη στην Ιαπωνία.

Ο Takashi Miyagawa, ο οποίος έχει μια part-time εργασία, κάθε φορά έλεγε και άλλη ημερομηνία γενεθλίων στις γυναίκες με τις οποίες έβγαινε. Ο 39χρονος συνελήφθη και κατηγορείται ότι εξαπάτησε τις 35 γυναίκες, στις οποίες υποσχόταν ότι η σχέση τους ήταν σοβαρή.

Τα γενέθλιά του είναι στην πραγματικότητα στις 13 Νοεμβρίου. Σε μία περίπτωση, ο 39χρονος είπε σε 47χρονη ερωμένη του ότι τα γενέθλιά του είναι στις 22 Φεβρουαρίου. Σε μια 40χρονη γυναίκα είπε ότι είναι τον Ιούλιο, ενώ μια 35χρονη θεωρούσε ότι είναι τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 35, χωρίς να αποκλείεται ότι θα προκύψουν και άλλες καταγγελίες από γυναίκες που εξαπάτησε.

Οι γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Miyagawa ότι τις παραπλάνησε και του έκαναν δώρα αξίας 665 λιρών.

Ο ύποπτος φέρεται να στόχευε σε γυναίκες που είχαν την προοπτική του γάμου το μυαλό τους όταν ξεκινούσαν τη σχέση τους. Εκείνες πάντως κατέληξαν να δημιουργήσουν μια γυναικεία οργάνωση και να τον καταγγείλουν στην αστυνομία τον Φεβρουάριο.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη…

Boyfriend who 'dated 35 women so he regularly received gifts' is arrested for fraud in Japan https://t.co/59es8dQcHP