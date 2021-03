Αυτή η γυναίκα έμπαινε επί 19 χρόνια σε πτήσεις χωρίς εισιτήριο ‑ Πως το κατάφερε

Ίσως θυμάστε στην ταινία Catch Me If You Can τον Leonardo DiCaprio να ταξιδεύει χωρίς εισιτήριο εφαρμόζοντας διάφορους τρόπους εξαπάτησης. Αυτή την συνήθεια αντέγραψε και η Μέριλιν Χάρτμαν που έκανε 30 πτήσεις χωρίς εισιτήριο, έγγραφα ή κάρτα επιβίβασης.

Πολλές φορές είχε πιαστεί, αλλά για πρώτη φορά η 69χρονη αντιμετωπίζει το φάσμα της φυλάκισης.

Στο πέρασμα των χρόνων είχε τελειοποιήσει τις τεχνικές που εφάρμοζε, περπατώντας μαζί με άλλους επιβάτες, εκμεταλλευόμενη τα φρεάτια των αεροσκαφών, κρύβοντας το πρόσωπό της, αλλά και χρησιμοποιώντας ταξιδιωτικά έγγραφα άλλου επιβάτη που του είχαν πέσει.



Αν τη σταματούσαν ήταν υπερβολικά ευγενική και εντελώς... αθώα, ενώ είχε πει μια φορά σε έναν αξιωματικό της αστυνομίας που την είχε ρωτήσει πως πέρασε την ασφάλεια του αεροδρομίου και μπήκε στο αεροπλάνο: "Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βάλω κάποιον σε μπελάδες"!

Η 69χρονη Χάρτμαν, η οποία είναι άστεγη και υποστηρίζει πως πάσχει από διπολική διαταραχή, συνελήφθη αυτή τη φορά στο Σικάγο και αντιμετωπίζει πλέον την ποινή της φυλάκισης, καθώς έχει ταξιδέψει χωρίς έγγραφα σε πάνω από 30 πτήσεις.

Όταν τη ρώτησαν οι αστυνομικοί πως το κατάφερε αυτό, είπε: "Αυτό που θέλω να σας πω είναι πως ποτέ δεν ήμουν σε θέση να επιβιβαστώ σε ένα αεροπλάνο από μόνη μου. Ήμουν πάντα με άλλους μαζί", ενώ για το πως κατάφερνε να ξεγελάσει τόσους ανθρώπους ασφαλείας στα αεροδρόμια ανέφερε "... ακολουθώντας άλλους. Ακολουθούσα έναν άντρα με μπλε τσάντα και όλοι νόμιζαν πως ήμουν μαζί του".

Κάποιες άλλες φορές κατάφερνε να πάρει... τυχαία το εισιτήριο ενός άλλου επιβάτη, που του έπεσε και μπορούσε να το αντικαταστήσει, ενώ κατά το τσεκ-ιν ακολουθούσε την ίδια τακτική, πηγαίνοντας μαζί με άλλο γκρουπ ή... ξεγλιστρώντας, όταν οι υπάλληλοι είχαν κουβέντα ή ήταν απασχολημένοι με κάποιον άλλο επιβάτη.



Ένα βίντεο από κάμερα στο Σικάγο την δείχνει να κρύβει το πρόσωπό της με τα μαλλιά της και να περνάει τον έλεγχο όταν η ασφάλεια κοιτούσε τα έγγραφα άλλου επιβάτη, ενώ κατά την επιβίβαση στο αεροπλάνο κρυβόταν στη τουαλέτα και στη συνέχεια έβρισκε θέση.

Η Χάρτμαν είχε συλληφθεί στο παρελθόν κάποιες φορές, ωστόσο είτε οι ποινές δεν ήταν μεγάλες είτε δεν ήθελαν να προκληθεί μεγάλη φασαρία και έτσι τη γλίτωνε, όπως είχε συμβεί και το 2019. Παρά το γεγονός ότι είχε συλληφθεί και το 2009 όταν προσπαθούσε να ταξιδέψει στη Χαβάη με άλλης γυναίκας το εισιτήριο κατάφερε να αποφύγει τους μπελάδες μέχρι το 2014.

Η παράνομη μετακίνησή της και τα ταξίδια της με το αεροπλάνο ξεκίνησε το 2002 όταν ταξίδεψε από το Σικάγο στην Κοπενχάγη και την επόμενη χρονιά "πέταξε" για το Παρίσι. Έχει κάνει αρκετά ταξίδια στην Ευρώπη και πολλά μεταξύ της Αμερικής.

Η Χάρτμαν δεν ήθελε να πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα, απλά να ταξιδεύει. Της άρεσε να κυκλοφορεί στα αεροδρόμια γιατί την έκαναν να αισθάνεται... "ασφαλής"!

