Απίστευτη κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ: Ο τερματοφύλακας έκατσε στο τείχος

Έχουμε δει κομπίνες σε εκτελέσεις φάουλ. Αυτή τη φορά όμως, η έκπληξη ήρθε από την πλευρά της ομάδας που ήταν σε θέση άμυνας, με τον τερματοφύλακα να βρίσκεται σε μια ασυνήθιστη θέση

Επανάσταση στο χώρο του ποδοσφαίρου μπορεί να φέρει ο τρόπος με τον οποίο μια ομάδα από την 4η κατηγορία ποδοσφαίρου της Πολωνίας και πιο συγκεκριμένα ο τερματοφύλακας της, αντιμετώπισε μια επικίνδυνη εκτέλεση φάουλ.

Ο Χιερονίμ Ζοτς της Σιάρκα Ταρνομπζέγκ είδε την αντίπαλη ομάδα να κερδίζει φάουλ λίγο πίσω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και η ομάδα του αποφάσισε να κάνει κάτι πρωτοφανές.

Ο τερματοφύλακας και άλλοι δυο συμπαίκτες του έμειναν στο σημείο που επέτρεψε ο διαιτητής να στηθεί το τείχος και οι υπόλοιπου έμειναν στη γραμμή της εστίας!

Σαν αποτέλεσμα -και παρά την καλή εκτέλεση φάουλ του παίκτη της αντίπαλης ομάδας- ο πορτιέρε μείωσε κατά πολύ το οπτικό πεδίο για τον εκτελεστή, ενώ κάποιος παίκτης πάνω στη γραμμή του τέρματος έδιωξε τον… κίνδυνο με κεφαλιά.

In which Polish keeper Hieronim Zoch opts to put himself in the wall for a free-kick pic.twitter.com/DjPfBRi2yM