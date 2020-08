Τις πυραμίδες τις έχτισαν εξωγήινοι;

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ είναι γνωστός για την πρωτοπόρα σκέψη του και τις βλέψεις για εξερεύνηση του διαστήματος, είναι όμως γνωστός και για τις αιρετικές ή τουλάχιστον αμφιλεγόμενες απόψεις του πάνω σε κάποια ζητήματα.



Όπως φάνηκε από μία ανάρτησή του στο Twitter ο ίδιος θεωρεί ότι οι πυραμίδες της Αιγύπτου τις έχτισαν... εξωγήινοι.



Συγκεκριμένα την Παρασκευή έγραψε: «Εξωγήινοι έχτισαν τις πυραμίδες προφανώς», με το tweet του να συγκεντρώνει πάνω από 86.000 σχόλια και retweet.



Ωστόσο η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου δεν άφησε το tweet αναπάντητο. Τον προσκάλεσε στη χώρα της, για να δει τα στοιχεία από κοντά και να πειστεί ότι τις πυραμίδες δεν τις έχτισαν εξωγήινοι αλλά άνθρωποι.





I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4