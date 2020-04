Η χώρα που πέρασε νόμο γιατί οι κάτοικοί της ζητούν πολλά συγνώμη

Υπάρχει μια χώρα που οι κάτοικοί της λένε συγνώμη πολύ πιο συχνά από άλλες, ακόμα κι όταν έχουν δίκιο. Έτσι έχει δημιουργηθεί το στερεότυπο για τους Καναδούς, που ζητούν συγνώμη συνεχώς, σε οποιαδήποτε περίσταση. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι ευγενικοί αλλά και στο ότι πλέον είναι κάτι αντανακλαστικό.

Ειδικά στην περιφέρεια του Οντάριο, τα «συγνώμη» ήταν τόσα πολλά που δημιουργούσαν πρόβλημα. Στα δικαστήρια το συγνώμη δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί παραδοχή της ενοχής. Γιατί όλοι λένε συγνώμη έχουν δεν έχουν κάνει λάθος.

Έτσι το 2009, το Οντάριο πέρασε το λεγόμενο «Apology Act», σύμφωνα με το οποίο, η «συγνώμη» δεν θα σήμαινε πλέον «μια παραδοχή λάθους ή ευθύνης σε σχέση με το θέμα το οποίο σχετίζονται οι λέξεις ή οι ενέργειες», αλλά «μια έκφραση συμπάθειας ή μετάνοιας».

Άλλες δυο περιφέρειες, η Βρετανική Κολούμπια και η Νέα Σκωτία, υιοθέτησαν παρόμοιους νόμους, για να προστατέψουν τους πολίτες από τους ίδιους τους τους εαυτούς. Ποιος θα περίμενε πως η υπερβολική ευγένεια μπορεί να σου βγει σε κακό; Οι Καναδοί μάλλον έπαθαν και έμαθαν, οπότε αναγκάστηκαν να περάσουν νόμο για τα πολλά «συγνώμη»...

