Το βιβλίο του 1981 που προέβλεψε τον «ιό από την Γιουχάν»

Ο κορονοϊός έχει προκαλέσει συναγερμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Οι θεωρίες συνωμοσίας λοιπόν δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους και ήδη είναι πολλές. Μια από αυτές μιλάει για ένα βιβλίο από τον μετρ των ιστοριών τρόμου Dean Koontz, που το 1981 προέβλεψε τον «ιό από την Γιουχάν», δηλαδή το ξέσπασμα του κορονοϊού.

Πράγματι, στο βιβλίο του «The Eyes of Darkness», ο Koontz μιλάει για έναν θανατηφόρο ιό που έχει το όνομα «Wuhan-400» και ουσιαστικά έχει το όνομα της κινεζικής πόλης απ’ όπου ξεκίνησε η επιδημία του κορονοϊού. Αυτή η κοινή καταγωγή του φανταστικού με τον πραγματικό ιό, έδωσε τροφή σε συνωμοσιολόγους απ’ όλο τον κόσμο, ώστε να επιχειρηματολογήσουν εναντίον της εξήγησης πως ο κορονοϊός ξεκίνησε από ζώα στις αγορές της πόλης και υπέρ της ανθρώπινης ανάμειξης στην δημιουργία και διάδοσή του.

Ένας χρήστης του twitter, o Nick Hinton, πόσταρε την απόδειξη, κατά τον ίδιο, πως ο Dean Koontz προέβλεψε το ξέσπασμα του κορονοϊού. Το tweet του έγινε αμέσως viral, με πολλούς χρήστες να συμφωνούν πως η πρόβλεψη είναι ανατριχιαστική.

Το αποτέλεσμα; Στη λίστα της Amazon για τα βιβλία που πουλήθηκαν περισσότερο την εβδομάδα που προηγήθηκε της 1ης Μαρτίου, το 39 ετών βιβλίο του Dean Koontz βρέθηκε στην τρίτη θέση. Η ομοιότητα λοιπόν με τον κορονοϊό οδήγησε το «The Eyes of Darkness» να γίνει ξαφνικά bestseller.

Ωστόσο οι ομοιότητες αρχίζουν και τελειώνουν στην πόλη Γιουχάν της Κίνας. Άλλωστε στην αρχική έκδοση του βιβλίου ο ιός λεγόταν «Gorki-400» παραπέμποντας στη ρωσική πόλη, πριν την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Ο ιός άλλαξε όνομα μετά την πτώση της, ώστε η κομουνιστική Κίνα να μετατραπεί στον κακό της υπόθεσης. Δεν είναι σίγουρο πως ο συγγραφέας ήταν εκείνος που πήρε αυτή την απόφαση.

Ο «Wuhan-400» φτιάχτηκε από τον άνθρωπο σε εργαστήρια, ενώ ο COVID-19 προήλθε από ζώα. Το ποσοστό θνησιμότητας του πρώτου είναι 100% ενώ του κορονοϊού, είναι λίγο πάνω από το 2%. Επίσης, ο ιός που περιγράφει ο Koontz έχει χρόνο επώασης μόλις τις 4 ώρες, ενώ ο τωρινός κορονοϊός έχει χρόνο επώασης μεταξύ 2 και 14 ημερών.

Τέλος, ο «Wuhan-400» επιτίθεται στον εγκέφαλο, ενώ όπως ξέρουμε ο COVID-19 επηρεάζει το αναπνευστικό. Η σύμπτωση βέβαια παραμένει σύμπτωση και οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας βρήκαν ένα βιβλίο που θα αναλύουν για πολύ καιρό ακόμα.

