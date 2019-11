Άγριος καυγάς μέσα σε γυμναστήριο, τα όργανα μετατράπηκαν σε όπλα

Άγριες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν μέσα σε γυμναστήριο, στο Έσεξ της Αγγλίας, τις οποίες κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του ένας από τους πελάτες.



Το περιστατικό ξεκίνησε, όταν -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- κάποιοι από όσους γυμνάζονταν ήρθαν στα χέρια. Η κατάσταση ξέφυγε και στη σύρραξη που προκλήθηκε ενεπλάκησαν περισσότερα άτομα, με αποτέλεσμα ο χώρος να μετατραπεί σε ρινγκ, με την κυριολεκτική έννοια.



Μάλιστα, στο βίντεο ένας από τους εμπλεκόμενους δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει μια σιδερένια μπάρα ως... όπλο για να χτυπήσει έναν άλλον νεαρό άνδρα.



Ένα 17χρονο αγόρι υπέστη μώλωπες και κοψίματα στο σώμα του, ενώ ένας 27χρονος άνδρας είχε ένα σκίσιμο πάνω από το μάτι του ως αποτέλεσμα του καυγά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας.



Όσο για τους εμπλεκόμενους, σύμφωνα με ανακοίνωση του γυμναστηρίου Ab Salute, τους απαγορεύτηκε η είσοδος για πάντα, ενώ ιδιοκτήτες χαρακτήρισαν τα όσα έγιναν ως «μεμονωμένο περιστατικό».



«Δεν εγκρίνουμε τη βία σε κανένα από τα γυμναστήρια μας και το αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά«, σημειώνουν οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου με ανάρτησή τους στο Facebook.

