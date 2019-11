Ο ετοιμοθάνατος επιστήμονας που για να μην πεθάνει μετατρέπεται σε ρομπότ

Ο δρ. Πίτερ Σκοτ Μόργκαν αποφάσισε να επεκτείνει τη ζωή του με τη χρήση της τεχνολογίας

Βρετανός επιστήμονας που πάσχει από μια νευροεκφυλιστική νόσο τελικού σταδίου μετατράπηκε στο πρώτο cyborg (ον με ταυτόχρονια βιολογικά και τεχνητά τμήματα).

Ο δρ. Πίτερ Σκοτ Μόργκαν αρνήθηκε να δεχτεί τη «μοίρα» του μετά την διάνγωσή του με μια νόσο κινητικού νευρώνα το 2017 και αποφάσισε να επεκτείνει τη ζωή του με τη χρήση της τεχνολογίας.

Ο 61 χρονος δήλωσε ότι σκόπευε να αναβαθμίσει το σώμα και τον εγκέφαλό του με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει το πιο εξελιγμένο ανθρωποειδές που έχει περάσει από τον κόσμο εδώ και 13,8 εκατομμύρια χρόνια.

Ο ρομποτιστής αυτός ξεπροβάλλει μετά από 24 μέρες εντατικής φροντίδας και αποκαλύπτει ότι ο «Πίτερ 2.0» είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

«Όλες οι απαραίτητες ιατρικές διαδικασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία», έγραψε ο ίδιος στο Twitter και συνέχισε: «Η μικρή συσκευή που με βοηθά να αναπνέω κάνει πολύ λιγότερο θόρυβο από τον Νταρθ Βέιντερ».

«Η ομιλία είναι όλη τεχνητή αλλά τουλάχιστον ακούγεται σαν εμένα και πάλι», είπε.

Η διαδικασία περιέλαβε μια σειρά από εγχειρήσεις για την εισαγωγή ενός σωλήνα σίτισης απευθείας στο στομάχι του, έναν καθετήρα στην ουροδόχο κύστη του και έναν σάκο κολοστομίας στο έντερό του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τουαλέτας και σίτισης. Υποβλήθη επίσης σε λαρυγγεκτομή για να αποφύγει τον κίνδυνο το σάλιο να εισέλθει στους πνεύμονές του.

Ο Σκοτ Μόργκαν έχει πλέον τεχνητή ομιλία και δημιούργησε μια ενσάρκωση του προσώπου του η οποία έχει σχεδιαστεί για να απαντά χρησιμοποιώντας γλώσσα του σώματος με τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης δημιούργησε μια τεχνολογία για τα μάτια η οποία του επιτρέπει να χειρίζεται υπολογιστές, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργείο με λέιζερ για τα μάτια, έχει τέλεια όραση στα 70 εκατοστά (η απόσταση από μια οθόνη υπολογιστή).

THIS IS MY LAST POST as Peter 1.0. Tomorrow I trade my voice for potentially decades of life as we complete the final medical procedure for my transition to Full Cyborg, the month I was told statistically I would be dead. I’m not dying, I’m transforming! Oh, how I LOVE Science!!! pic.twitter.com/xCO17ph0lp

— Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) October 9, 2019