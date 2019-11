Η κατάρα του βράχου που πλέον απαγορεύεται να επισκεφθείς

Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, ο μονόλιθος Ουλουρού της Αυστραλίας έκλεισε για το κοινό. Όσοι ήθελαν να τον επισκεφθούν, είχαν μια τελευταία ευκαιρία. Ο βράχος συγκαταλέγεται στον κατάλογο παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και είναι γνωστός για τις αλλαγές χρωμάτων του, σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας.

Για τους ιθαγενείς Ανανγκού είναι ένας ιερός τόπος και για περισσότερα από 30 χρόνια, πίεζαν την κυβέρνηση να απαγορεύσει στους τουρίστες να τον επισκέπτονται. Ο βράχος γέμιζε σκουπίδια, ενώ κάποιος είχε στήσει και παράνομο κάμπινγκ. Το 2017 ανακοινώθηκε πως μέχρι το 2019 θα κλείσει, κάτι που μάλλον γέμισε χαρά τους ιθαγενείς.

Ο βράχος υπήρξε για πολλά χρόνια ένας «παράδεισος» για ορειβάτες που ήθελαν να φτάσουν στην κορυφή του. Πολλοί απ΄ αυτούς, έχασαν την ζωή τους, λόγω ατυχημάτων αφυδάτωσης και κυρίως λόγω ζέστης, που το καλοκαίρι μπορούσε να φτάσει και μέχρι και τους 47 βαθμούς Κελσίου. Άλλωστε σχεδόν για τα τρία τέταρτα του χρόνου, η αναρρίχηση απαγορευόταν.

Πολλοί θεωρούν πως ο βράχος είναι καταραμένος. Κάποιοι ορειβάτες που τον επισκέπτονταν, έπαιρναν μαζί τους μερικά σουβενίρ, όπως βράχους, πέτρες, άμμο ή κλαδιά. Από εκείνη την στιγμή, ένα κύμα κακοτυχίας φαίνεται να τους χτυπά από την πρώτη στιγμή. Ο Steve Hill που επισκέφθηκε τον βράχο το 2018, είπε πως αφού πήρε μια πέτρα μαζί του, δέχθηκε επίθεση από καγκουρό ενώ οδηγούσε και μετά το αυτοκίνητο χάλασε εντελώς, κάτι που τον ανάγκασε να επιστρέψει το σουβενίρ εκεί που το βρήκε.

Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που η «κατάρα» χτύπησε τους τουρίστες. Σύμφωνα με τους Ανανγκού, όσοι παίρνουν κάτι από τον βράχο, δείχνουν ασέβεια στον τόπο λατρείας του και γι’ αυτό η κακή τύχη τους ακολουθεί από εκεί και πέρα. Χιλιάδες πακέτα με επιστροφές από σουβενίρ έχουν φτάσει στην περιοχή, με τους ντόπιους να παρακαλούν για χρόνια τους τουρίστες να μην παίρνουν τίποτα.

Ένας άνδρας στο Χονγκ Κονγκ έλαβε ένα δώρο με έναν βράχο από το Ουλουρού και αμέσως τον έπιασε μια ανησυχία. Όσοι επιστρέφουν τα κειμήλια, αναφέρουν πως αισθάνονται πως ένα βάρος έφυγε από πάνω τους. Βέβαια τώρα ο βράχος έκλεισε για το κοινό και ο ιερός τόπος των ιθαγενών δεν έχει πλέον κίνητρο να μεταφέρει κάπου την κατάρα του...

