Μην γκουγκλάρετε το όνομα αυτής της ηθοποιού! Είναι επικίνδυνο

Την λένε Αλέξις Μπλίντελ και έγινε αρχικά γνωστή από τους ρόλους γλυκών νεαρών κοριτσιών στην τηλεοπτική σειρά Gilmore Girls και στην ταινία The Sisterhood of the Traveling Pants. Δίνει μια συγκλονιστική ερμηνεία στην πετυχημένη σειρά του Hulu, The Handmaid's Tale και είναι επίσημα επικίνδυνη.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας McAfee “έστεψε” την Αλέξις Μπλίντελ την πιο επικίνδυνη διασημότητα στο διαδίκτυο το 2019. Γιατί; Επειδή όποιος χρήστης κάνει αναζήτηση με το όνομά της μπορεί να εκτεθεί σε ιούς ή κακόβουλο λογισμικό. Η Αλέξις Μπλίντελ σκαρφάλωσε στην κορυφή της λίστας με τους 10 πιο επικίνδυνους διάσημους λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για το “The Handmaid’s Tale”.

Για δέκατη τρίτη χρονιά, η McAfee ερεύνησε ποια διάσημα άτομα δημιουργούν τα πιο επικίνδυνα αποτελέσματα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εκθέσουν τους θαυμαστές τους σε κακόβουλα site και ιούς.

Δεύτερος στη λίστα του 2019 είναι ο Τζέιμς Κόρντεν, παρουσιαστής τηλεοπτικών σόου και ακολουθούν η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, Σόφι Τέρνερ, η ηθοποιός, Άννα Κέντρικ, η ηθοποιός Λουπίτα Νιόνγκο, ο παρουσιαστής τηλεοπτικών σόου Τζίμι Φάλον, ο μετρ των πολεμικών τεχνών και ηθοποιός, Τσάκι Τσαν, ο ράπερ Lil Wayne και η Nicki Minaj και η ηθοποιός της Marvel, Τέσα Τόμπσον. Η έρευνα έχει στόχο να υπογραμμίσει τον κίνδυνο των κλικ σε ύποπτους συνδέσμους.

Ανόσιοι παράγοντες επισυνάπτουν κακόβουλα λογισμικά και links σε διάσημα ονόματα, ελπίζοντας ότι οι θαυμαστές που αναζητούν βίντεο στο διαδίκτυο θα πέσουν θύματα. Η McAfee παροτρύνει τους χρήστες του διαδικτύου να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με την αναζήτηση πειρατικού περιεχομένου και να εφαρμόζουν πάντα ενημερωμένες ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας.

Οι καταναλωτές ενδέχεται να μην έχουν πλήρη επίγνωση ότι οι αναζητήσεις που κάνουν στο διαδίκτυο τους θέτουν σε κίνδυνο και δεν μπορούν να κατανοήσουν τις επιζήμιες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν όταν διακυβεύονται προσωπικές πληροφορίες με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε σελίδες που αφορούν τις αγαπημένες τους προσωπικότητες, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές ή μουσική, δήλωσε ο Γκάρι Ντέιβις, ειδικός σε θέματα ασφαλείας καταναλωτών στη McAfee.

newsit