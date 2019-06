O πιο χαρούμενος άνθρωπος με χειροπέδες που έχετε δει ποτέ

Η Τζόσι Μπερντς ήταν… καλό κορίτσι σε όλη της τη ζωή. Τώρα όμως, στα 93 της, ήθελε να ζήσει την εμπειρία της σύλληψης. Και η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα.

Η αστυνομία έκανε το χατήρι στην 93χρονη και της επέτρεψε να ζήσει το όνειρό της. Ισως να ήταν η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί οι οποίοι έκαναν τη σύλληψη έβλεπαν τόσο χαρούμενο άνθρωπο την ώρα που του φορούσαν τις χειροπέδες.

Η σύλληψη της 93χρονης

Η εγγονή της Τζόσι, Παμ Σμιθ, ευχαρίστησε την αστυνομία του Μάντσεστερ με ανάρτηση στο Twitter, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες από τη σύλληψη της 93χρονης.

«Είναι 93 χρονών και η υγεία της επιδεινώνεται. Ηθελε να συλληφθεί για κάτι προτού να είναι πολύ αργά. Εχει χρυσή καρδιά και το διασκέδασε σήμερα», έγραψε η εγγονή της γιαγιάς που συνελήφθη. «Χαίρομαι που βοήθησαν οι αστυνομικοί μας, φαίνεται πως έζησε όλη την εμπειρία», της απάντησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στις φωτογραφίες, η ηλικιωμένη γυναίκα χαμογελά πλατιά την ώρα που τις φορούν τις χειροπέδες, ενώ στη συνέχεια τη μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα. «Λέει ότι ήταν καλή σε όλη της τη ζωή και ήθελε να ζήσει μια αξέχαστη εμπειρία», εξήγησε η εγγονή της.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv