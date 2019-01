Γιατί προκάλεσε τέτοιο χαμό στους απανταχού Έλληνες μια συνταγή για παστίτσιο;

Γαστρονομική βλασφημία ονόμασαν ορισμένοι Έλληνες τη συνταγή για Pastitsio που δημοσίευσαν οι New York Times στη σελίδα τους στο Facebook.



Η πιο διάσημη ενημερωτική ιστοσελίδα της Αμερικής φροντίζει να ανεβάζει αρκετά συχνά ελληνικές συνταγές, καθώς αγαπά ιδιαιτέρως τη μεσογειακή κουζίνα. Αυτή τη φορά η food editor, Colu Henry, αποφάσισε να γράψει για μια αγαπημένη της ελληνική συνταγή: Το παστίτσιο. Ένα οικογενειακό φαγητό, που μαζεύει μικρούς και μεγάλους στο Κυριακάτικο τραπέζι κι έχει πολλούς φαν, Έλληνες και τουρίστες, στις παραδοσιακές ταβέρνες.



Και μπορεί το παστίτσιο της μαμάς, να διαφέρει ελαφρώς από αυτό της γιαγιάς ή ακόμη κι από αυτό που φτιάχνει η μεταμοντέρνα νοικοκυρά, ωστόσο, οι διαφορές αυτές είναι αμελητέες.



«Αυτό το κλασικό, ελληνικό comfort food, το οποίο φέρει πολλές ομοιότητες με τα λαζάνια, πήρε το όνομά του από την ιταλική λέξη «pasticcio», που μεταφράζεται σε «χάος», αλλά ουσιαστικά δείχνει την ευέλικτη φύση αυτού του πιάτου

. Σε αυτήν την εκδοχή, το αρνί καρυκεύεται με σκόρδο, κανέλα, φρέσκα βότανα και ντομάτες, ωστόσο και το μοσχαρίσιο κρέας ή ο συνδυασμός μοσχαρίσιου και αρνίσιου κιμά θα λειτουργούσε καλά. Πετάξτε τα ζυμαρικά, ανακατέψτε με κρεμώδη τυριά, περιχύστε την μπεσαμέλ και στη συνέχεια ψήνετε μέχρι να γίνει χρυσή» αναφέρει η food editor.



Η food editor των NYT, πάντως, δεν γνώριζε ότι θα ξεκινούσε έναν ανεπίσημο διαδικτυακό πόλεμο με τη συνταγή που ανέβασε την περασμένη εβδομάδα κάνοντας τρία βασικά λάθη και εξοργίζοντας εκατοντάδες Έλληνες στα social media.



Το πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό λάθος ήταν ότι αντί της κλασικής επιλογής του μοσχαρίσιου κιμά, η Colu Henry επέλεξε αρνίσιο. Μέγα λάθος, καθώς η έντονη γεύση του αρνιού επισκιάζει όλες τις υπόλοιπες.



Το δεύτερο ατόπημα ήταν οι ντομάτες. Η συνταγή της food editor θέλει δύο κονσέρβες με ντομάτες (αυτό δεν είναι παστίτσιο, είναι bloody mary!) πράγμα που έκανε έξω φρενών -και δικαίως- τους αναγνώστες.



Και last but not least η επιλογή ζυμαρικών -πένες- της συντάκτριας. Παστίτσιο χωρίς τα χοντρά μακαρόνια με την τρύπα στη μέση; Μα πού το είδε;



«Αυτό δεν είναι pastitsio! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΑ! ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ! Τέλος πάντων, πάρα πολύ ντομάτα και στην Ελλάδα σπάνια κάποιος χρησιμοποιεί αρνί αντί για μοσχάρι» έγραψε ένας χρήστης.



«Η γιαγιά δεν θα έβαζε ποτέ δύο κονσέρβες ντομάτα στο δικό της» απάντησε μια άλλη.



«Αυτή είναι μια πολύ περίεργη εκδοχή… πάρα πολύ ντομάτα, λάθος μακαρόνια και πάρα πολύ κανέλα. Ως Ελληνίδα, λέω να βρούμε μια διαφορετική (τη σωστή) συνταγή και να βρούμε στην ελληνική αγορά τα σωστά μακαρόνια. Επίσης, το παστίτσιο ΔΕΝ πρέπει να έχει τόση ντομάτα, όπως τα λαζάνια. Τα μακαρόνια που πρέπει να χρησιμοποιήσετε έρχονται σε ροζ συσκευασία. Η μάρκα τους λέγεται Misko και ονομάζονται κυριολεκτικά Pastitsio No.2» απάντησε μια τρίτη.



Αυτά είναι τα υλικά της συνταγής που προτείνει η συντάκτρια:



2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο1 μέτριο κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένα2 κιλά αρνίσιου κιμά1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο θυμάρι2 κουταλάκια του γλυκού κανέλαKosher αλάτι και μαύρο πιπέρι1 κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες1 κονσέρβα ντομάτες σε κύβους2 ½ φλιτζάνια πλήρες γάλα4 κουταλιές αλατισμένο βούτυρο¼ φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις¼ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο1 ½ φλιτζάνια τριμμένο τυρί Pecorino ή παρμεζάναΖυμαρικά πένες



