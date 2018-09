Γιατί οι άνθρωποι καίνε τα ρούχα της Nike;

Τέσσερις ημέρες πριν την έναρξη της σεζόν στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, η Nike σε μία χρονική στιγμή έντονου συμβολισμού, κάνει τον Κόλιν Κάπερνικ το πρόσωπο της καμπάνιας της.

«Πιστεύετε σε κάτι. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως θα θυσιάσετε τα πάντα», γράφει η λεζάντα πάνω στο κοντινό, ασπρόμαυρο πορτρέτο του πρώην κουότερμπακ των San Francisco 49ers, ο οποίος εδώ και μία διετία αποτελεί μία πολωτική φιγούρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κόντρα στην τακτική πολλών πολυεθνικών που αποφεύγουν να αγγίξουν κοινωνικά και πολιτικά ευαίσθητα θέματα, τηρώντας ευλαβικά στάση ουδετερότητας προκειμένου να διατηρήσουν την πελατεία τους, η Nike έκανε τη διαφορά, στεκόμενη στο πλευρό των αθλητών με έντονη ακτιβιστική δράση και, μάλιστα, σε μία συγκυρία έντονου συμβολισμού, στην επέτειο των 30 χρόνων από το λανσάρισμα της καμπάνιας της 'Just Do It'.

Εκτός από τον Κάπερνικ, τα τριακοστά «γενέθλια» του εμβληματικού σλόγκαν θα τιμήσουν αθλητές όπως η Σερένα Γουίλιαμς, ο παίκτης του NFL Οντέλ Μπέκαμ Τζούνιορ και ο αμυντικός των Σιάτλ Σίχωκς, Σακίμ Γκρίφιν – του οποίου το αριστερό χέρι ακρωτηριάστηκε όταν ήταν παιδί.

Ο Κόλιν Κάπερνικ είχε προκαλέσει αίσθηση το 2016, όταν – σε ένα φιλικό της ομάδας του – γονάτισε, κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου, διαμαρτυρόμενος για την αστυνομική αυθαιρεσία – που είχε προκαλέσει το θάνατο πλήθους ανθρώπων, κυρίως αφροαμερικανών. Η επιλογή του να στηλιτεύσει με αυτόν τον τρόπο την κοινωνική αδικία επικρίθηκε αλλά και δημιούργησε πανεθνικό κίνημα. Πολλοί συνάδελφοί του τον μιμήθηκαν, προκαλώντας την έντονη μήνιν ακόμη και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κάπερνικ παραμένει άνεργος, κάτι που πολλοί αποδίδουν στην ακτιβιστική του δράση. Ο ίδιος έχει κινηθεί δικαστικά κατά του NFL για το αγωνιστικό «εμπάργκο» εις βάρος του και, μάλιστα, μόλις προ δύο ημερών, είχε κερδίσει την πρώτη δικαστική του μάχη κατά της λίγκας.

Οι συγκεκριμένες επιλογές της Nike προκάλεσαν ήδη αντιδράσεις μεταξύ των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας σε μποϊκοτάζ και δημιουργώντας το hashtag #boycottNike. Μάλιστα, ήδη έχουν αναρτηθεί βίντεο στο διαδίκτυο όπου πελάτες της Nike καίνε τα ρούχα τους!

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j