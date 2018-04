Αυτή τη συσκευή αυτοκτονίας μπορείς να την δοκιμάσεις πριν την χρησιμοποιήσεις

Σε αντίθεση με ότι πιστεύουμε, ο θάνατος θα μπορούσε να είναι γρήγορος και ανώδυνος, όσο και το πάτημα ενός κουμπιού.

Αυτό μας λέει τουλάχιστον ο δημιουργός της πρώτης «Μηχανής Αυτοκτονίας» του κόσμου, που τυπώνεται μάλιστα τρισδιάστατα.

Ανοίγοντας τα χαρτιά του για πρώτη φορά σε έκθεση του Άμστερνταμ, ο Dr Philip Nitschke ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ρίξει στην αγορά την τελευταία μηχανή ευθανασίας του, τη «Sarco», την οποία θα μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (με τα αντίστοιχα γυαλιά).

Ο επιστήμονας σκοπεύει μάλιστα να δώσει τα σχέδια για την τρισδιάστατη εκτύπωση της μηχανής του δωρεάν στο ίντερνετ, ώστε να μπορεί να παραχθεί επιτόπου και να «επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να πεθαίνει ειρηνικά» στο μέρος που έχει επιλέξει. Η συσκευή είναι για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, θα μπορεί πάντως να τη δοκιμάσει ο καθένας για να δει πώς είναι να πεθαίνεις.

«Ο θάνατος στη Sarco είναι ανώδυνος. Δεν πρόκειται για αίσθηση πνιγμού ή ασφυξία, καθώς ο χρήστης αναπνέει εύκολα σε περιβάλλον χαμηλού οξυγόνου», λέει ο Nitschke. Και λέει πως η μηχανή θα λειτουργήσει πρακτικά όπου επιτρέπεται η ευθανασία, παραμένοντας στον υπόλοιπο κόσμο αποκλειστικά σε καθεστώς εικονικής πραγματικότητας…

Experience your own virtual VR #euthanasia death in the 3D printed Sarco at the Amsterdam Funeral Expo this Sat 14th and meet the designershttps://t.co/Eb7CZpGf5S pic.twitter.com/gdHX9pVM7e