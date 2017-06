Εξωφρενικές αγορές που έκαναν δισεκατομμυριούχοι

Όταν έχεις φουσκωμένο τραπεζικό λογαριασμό δεν σκέφτεσαι και τόσο πολύ για να αγοράσεις κάτι που δεν έχεις και τόσο ανάγκη.

Ιδού οι 5 πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις...

Το 2013 ο CEO της Tesla, Elon Musk αγόρασε σε δημοπρασία έναντι 866.000 την Lotus Esprit που είχε χρησιμοποιηθεί ως υποβρύχιο το 1977 στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Η κατάσκοπος που με αγάπησε».Elon Musk's spy submarine

Πίσω στο 1982, ο Steven Spielberg αγόρασε σε δημοπρασία, πληρώνοντας 60.000 δολάρια, το έλκηθρο από την ταινία «Πολίτης Κέιν».

Η μανία του Bill Gates είναι τόσο μεγάλη που αποφάσισε να προσλάβει έναν ειδικό, προκειμένου να ταξινομήσει τα χιλιάδες βιβλία που έχει στην βίλα του. Ένα από αυτά είναι και το «Codex Leicester», το οποίο θεωρείται ως το καλύτερο από τα 30 ημερολόγια του Leonardo da Vinci που έχουν διασωθεί. Φυσικά για να το αποκτήσει, πλήρωσε αρκετά... Περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια σε μία δημοπρασία το 1994.

Ο πρόεδρος της Google, Eric Schmidt διαθέτει ένα γιοτ 60 μέτρων, το οποίο χρεώνει με 400.000 δολάρια την εβδομάδα για όποιον ενδιαφέρεται. Λίγο υπερβολική η τιμή; Καθόλου, αν αναλογιστεί κανείς οτι εκτός από την πισίνα, τα τζετ σκι και τις άλλες ανέσεις, διαθέτει και ένα γυμναστήριο, το οποίο μετατρέπεται σε ντίσκο.

Ο Steve Cohen το 2004 πλήρωσε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το έργο του Damien Hirst με τίτλο «The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living», το οποίο ουσιαστικά είναι ένας καρχαρίας μέσα σε φορμαλδευγή.

e-daily