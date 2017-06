So you think you can dance: Δεν βγήκε στο live ο Ιωάννης Μελισσανίδης!

Ο Ιωάννης Μελισσανίδης απουσίασε από το δεύτερο live του So you think you can dance και η Δούκισσα Νομικού εξήγησε τι ακριβώς έχει συμβεί.



Ιβάν Σβιτάιλο: «Ήμουν από αυτούς που έλεγαν εξαρχής ότι δεν πρέπει να μπει στο So you think you can dance»



«Όπως βλέπετε, ο Ιωάννης Μελισσανίδης δεν είναι κοντά μας απόψε. Είναι μια χαρά, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Λείπει για καλό σκοπό, καθώς τον ανακηρύσσουν πρεσβευτή των ελληνοκαναδικών αγώνων κι έτσι βρίσκεται στην Ατλάντα, ο… τυχερούλης. Του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας», είπε η Δούκισσα Νομικού.

Δείτε τι είπε η Δούκισσα στον αέρα του So you think you can dance…

