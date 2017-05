Sologamy: Η αλλιώς, παντρέψου τον ...εαυτό σου! Βίντεο

Υποτίθεται ότι το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο είναι να βρεις τον σωστό σύντροφο. Αν δεν… τότε υπάρχει λύση. Μια τάση που ξεκίνησε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, αλλά πλέον γίνεται παγκόσμια: Sologamy, ή σολο-γαμία, ή αυτο-νύμφευση! Βαδίζεις στον διάδρομο της εκκλησίας ή του δημαρχείου, αλλά δεν υπάρχει κανένας να σε περιμένει στο τέλος του διαδρόμου. Με λίγα λόγια, παντρεύεσαι τον εαυτό σου.



«Θα το περιέγραφα σαν να λένε οι γυναίκες “ναι” στην πρόταση γάμου που τους έκανε ο εαυτός τους» δηλώνει η sologamist Έρικα Άντερσον. «Σημαίνει ότι επαρκούμε, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποιον άλλο για σύντροφο». «Το αξίζεις!» δηλώνει, εμφατικά, η Έρικα.



Την ημέρα του γάμου της, η Έρικα ήταν σαν μια κανονική νύφη: λευκό φόρεμα, μπουκέτο στο χέρι. Και ήταν εκθαμβωτική στις φωτογραφίες πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν, με φόντο τον αστικό ορίζοντα της Νέας Υόρκης.









