Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η εξομολόγηση για τον πατέρα, τη μητέρα και τον γάμο της

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026. Με ιδιαίτερα εξομολογητική διάθεση, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε σε προσωπικές πτυχές της ζωής της, μιλώντας για την αποχώρηση του πατέρα της από το οικογενειακό σπίτι όταν ήταν μικρή, τον καθοριστικό ρόλο της μητέρας της και τον πετυχημένο γάμο της.

Επίσης, συζήτησε για την τρέχουσα τηλεοπτική της παρουσία και τα επαγγελματικά της βήματα, προσφέροντας μια ειλικρινή ματιά στην πορεία της.

Η απουσία του πατέρα και ο ρόλος της μητέρας

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε με ειλικρίνεια για την απουσία του πατέρα της από την παιδική της ηλικία, σημειώνοντας πως μεγάλωσε πολλά χρόνια χωρίς αυτόν. Όπως εξήγησε, ο πατέρας της ήταν «πολύ αυστηρός», αλλά δεν έμεινε πολλά χρόνια στο σπίτι τους. Διευκρίνισε πως δεν τον έδιωξαν από το σπίτι, αλλά «έφυγε μόνος του, δεν ήθελε και πάρα πολύ».

Σε αυτό το πλαίσιο, η μητέρα της διαδραμάτισε έναν καθοριστικό ρόλο, καθώς την περιέγραψε όχι απλώς ως γονέα, αλλά ως μια πολύ στενή της φίλη. Η μητέρα της μεγάλωσε μόνη της τα δύο παιδιά της, με τη βοήθεια των δικών της γονέων, και εφάρμοσε μια λογική που ενθάρρυνε τα παιδιά να ζήσουν, να βγουν και να γνωρίσουν τον κόσμο.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξομολογήθηκε ότι πιο μικρή ένιωθε πως ο πατέρας της «δεν την είχε “καψουρευτεί”». Ωστόσο, δήλωσε τυχερή, καθώς ο φόβος της ότι αυτή η αίσθηση θα την ακολουθούσε μονίμως στις σχέσεις της και στην οικογένειά της, δεν επιβεβαιώθηκε.

Ο γάμος με τον Βασίλη Καρύδη

Στη συνέντευξη, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναφέρθηκε ανοιχτά και στη σχέση της με τον σύζυγό της, τον φωτογράφο Βασίλη Καρύδη, με τον οποίο μετρούν περισσότερα από 20 χρόνια κοινής πορείας. Όπως περιέγραψε, δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα φίλη των τυπικών τελετών.

Έτσι, ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2015 στην Κίμωλο, σε έναν πολύ στενό κύκλο μόλις 15 ατόμων, ανάμεσά τους οι γονείς τους και τα δύο τους παιδιά, η Ροζαλία και ο Μιχάλης. Η ίδια έχει δηλώσει σε προηγούμενες συνεντεύξεις της πως με τον σύζυγό της μοιράζονται τις ίδιες υποχρεώσεις στο σπίτι και στην ανατροφή των παιδιών τους, λειτουργώντας ως ομάδα.

Η επέτειος και το μυστικό της σχέσης τους

Τον Αύγουστο του 2026, το ζευγάρι γιόρτασε 11 χρόνια γάμου στο Καστελλόριζο. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί σημειώνει συχνά πως το μυστικό της επιτυχημένης σχέσης τους είναι ότι «δουλεύουν για την αγάπη».

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της αποδοχής, δηλώνοντας ότι αποδέχονται ο ένας τις αλλαγές και τις δύσκολες στιγμές του άλλου, κάτι που συμβάλλει στη διατήρηση της αρμονίας στη σχέση τους.

Απόψεις για το φλερτ και τα επαγγελματικά

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, δηλώνοντας πως το φλερτ είναι υγεία, αρκεί να υπάρχουν ξεκάθαρα όρια. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τη βέρα τη φορώ εγώ, όχι εκείνος που φλερτάρει».

Τέλος, η ίδια συζήτησε για την τρέχουσα τηλεοπτική της παρουσία και τα επαγγελματικά της βήματα, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με αυτά.

Με πληροφορίες από: Newsit