Ο γνωστός ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, θεωρεί ότι δύο άντρες δεν μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο των γονέων. Παράλληλα, ο ηθοποιός εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος και στην πρακτική της απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. Οι συγκεκριμένες απόψεις εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην τηλεοπτική εκπομπή «For You».

Οι θέσεις του για την τεκνοθεσία και τον γάμο

Ο Απόστολος Γκλέτσος εξήγησε λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους, παρότι δηλώνει υποστηρικτής του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, διαφωνεί ωστόσο με την απόκτηση παιδιών από δύο άντρες. Η θέση του αυτή αποτελεί ένα κεντρικό σημείο των δηλώσεών του, διαχωρίζοντας σαφώς την αποδοχή της σχέσης από την αποδοχή της γονεϊκότητας στην περίπτωση αυτή.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η φύση λέει ότι δύο άντρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Γκλέτσος υπογράμμισε την αποδοχή του για την ομόφυλη σχέση. Ωστόσο, συνέχισε, προσθέτοντας μια σημαντική διάκριση: «Δεν λέει όμως ότι μπορούν να γίνουν γονείς». Αυτή η φράση αποτελεί τον πυρήνα της διαφωνίας του σχετικά με την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια ανδρών.

Η σημασία της μητρικής παρουσίας και της «μυρωδιάς»

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Απόστολος Γκλέτσος προχώρησε σε μια τοποθέτηση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις. Υποστήριξε ότι «Δεν είναι το πιο σημαντικό η αγάπη». Με αυτή την πρόταση, ο ηθοποιός έθεσε ένα διαφορετικό κριτήριο ως πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη ενός παιδιού, πέρα από το συναίσθημα της αγάπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η μυρωδιά». Επεξηγώντας περαιτέρω αυτή την άποψη, ο κ. Γκλέτσος δήλωσε με έμφαση: «Το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, να μυρίσει ορμόνες θηλυκές όταν είναι μικρό». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθησή του για τη βιολογική και ορμονική ανάγκη ενός παιδιού να έχει μητρική παρουσία από τα πρώτα του χρόνια.

Οι διαφορές στον γονεϊκό ρόλο

Ο Απόστολος Γκλέτσος επέμεινε στη θέση του, τονίζοντας τις διαφορές που πιστεύει ότι υπάρχουν στον τρόπο που μια μητέρα και ένας πατέρας προσεγγίζουν την ανατροφή ενός παιδιού. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «Μία μάνα ξέρει πώς θα το πιάσει και πώς θα το πείσει».

Αντίθετα με τη μητέρα, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι «ο άντρας δεν ξέρει» σε αυτές τις πτυχές της ανατροφής. Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν την άποψή του ότι υπάρχουν έμφυτες διαφορές στις γονεϊκές ικανότητες και προσεγγίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι οποίες επηρεάζουν την ανατροφή ενός παιδιού, σύμφωνα πάντα με τη δική του οπτική.

Αδιαφορία για τυχόν αντιδράσεις

Ο κ. Γκλέτσος ξεκαθάρισε, επίσης, ότι δεν τον απασχολεί καθόλου εάν οι απόψεις του σχετικά με την τεκνοθεσία και την παρένθετη μητρότητα προκαλέσουν αντιδράσεις στο κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων. Η στάση του αυτή δείχνει μια αποφασιστικότητα στην έκφραση των πεποιθήσεών του, ανεξάρτητα από τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δήλωσε: «Δεν με νοιάζει αν αποκλείει μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων». Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Απόστολος Γκλέτσος τόνισε ότι η πρωταρχική του μέριμνα είναι η προστασία του παιδιού, λέγοντας: «Αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί». Με αυτή τη φράση, ο ηθοποιός θέλησε να τονίσει το κίνητρο πίσω από τις τοποθετήσεις του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis