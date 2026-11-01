Ο «απατεώνας του Tinder» ισχυρίζεται κέρδη 100 εκατ. δολαρίων και ετοιμάζει εφαρμογή γνωριμιών

Ο Σάιμον Λεβιέβ, που έγινε ευρέως γνωστός ως ο «απατεώνας του Tinder», ισχυρίζεται ότι έχει αποκομίσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από τη φήμη που απέκτησε. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο 36χρονος ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει τη δική του εφαρμογή γνωριμιών, την οποία ονομάζει Safe Love, ενώ παράλληλα απορρίπτει για άλλη μια φορά τις κατηγορίες των γυναικών που πρωταγωνίστησαν στο ντοκιμαντέρ του Netflix. Ο Λεβιέβ, μάλιστα, δηλώνει ότι φιλοδοξεί να αναλάβει το αξίωμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Οι δηλώσεις για τα κέρδη και η νέα επιχειρηματική κίνηση

Ο Σάιμον Λεβιέβ, ο οποίος απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα μετά τις καταγγελίες γυναικών ότι τις εξαπάτησε αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά, υποστηρίζει ότι έχει κερδίσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από τη δημοσιότητά του. Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη βρετανική The Sun, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή (1/11), ο Λεβιέβ εμφανίζεται αμετανόητος για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί εμπορικά τη φήμη του.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εικόνα του «κακού» που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του εξελίχθηκε σε μια επικερδή επιχείρηση. Οι ισχυρισμοί του για τις απολαβές και τα εισοδήματά του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Παράλληλα, η πιο παράδοξη επιχειρηματική του πρωτοβουλία είναι η σχεδιαζόμενη εφαρμογή γνωριμιών με την ονομασία Safe Love, την οποία παρουσιάζει ως ένα ασφαλές περιβάλλον για όσους αναζητούν σύντροφο στο διαδίκτυο.

Η άρνηση των κατηγοριών και οι πολιτικές φιλοδοξίες

Ο Λεβιέβ επιμένει ότι οι καταγγελίες των γυναικών που πρωταγωνίστησαν στο ντοκιμαντέρ του Netflix είναι ψευδείς. Απορρίπτει εκ νέου τις κατηγορίες που έγιναν εις βάρος του, δηλώνοντας ότι η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα τού άνοιξε επαγγελματικές πόρτες που διαφορετικά θα παρέμεναν κλειστές.

Πέρα από τις επιχειρηματικές του κινήσεις, ο Σάιμον Λεβιέβ αποκάλυψε και τις πολιτικές του φιλοδοξίες. Δηλώνει ότι φιλοδοξεί να γίνει πρωθυπουργός του Ισραήλ, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στις προκλητικές του δηλώσεις.

Προκλητικές δηλώσεις για την προσωπική ζωή και την απήχηση

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Σάιμον Λεβιέβ υποστήριξε ότι χιλιάδες γυναίκες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται ερωτικά γι’ αυτόν, παρά τη δημοσιότητα γύρω από το παρελθόν του. Όπως ανέφερε, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ έχει δεχθεί προσεγγίσεις από δεκάδες χιλιάδες γυναίκες.

Αποδίδει αυτή την προσοχή στην εικόνα ενός άνδρα που δεν λυγίζει μπροστά στην κριτική. «Είμαι το έπαθλο», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η εμφάνιση, η εξυπνάδα και η επαγγελματική του επιτυχία τον καθιστούν ιδιαίτερα περιζήτητο.

Οι οικονομικές απαιτήσεις για συμβουλευτικές συνεδρίες

Ο Σάιμον Λεβιέβ, στην ίδια συνέντευξη, ισχυρίστηκε ότι χρεώνει 10.000 λίρες για μια συμβουλευτική συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών. Παρουσιάζει τον χρόνο του ως ένα προνόμιο που λίγοι μπορούν να αποκτήσουν.

Αυτοί οι ισχυρισμοί του για τα εισοδήματά του και τις χρεώσεις για συμβουλές, όπως και οι συνολικές του απολαβές, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από καμία πηγή.

Με πληροφορίες από: Enikos