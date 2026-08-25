Η Ρούλα Κορομηλά δημοσίευσε αδημοσίευτες φωτογραφίες από το παρελθόν της

Η Ρούλα Κορομηλά, καθώς ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της το φετινό καλοκαίρι, μοιράζεται κατά διαστήματα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το βράδυ της Δευτέρας, 24 Αυγούστου του 2026, η παρουσιάστρια ανέσυρε από το προσωπικό της αρχείο δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από το παρελθόν της, τις οποίες και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτηση στο Instagram

Η απόφαση της Ρούλας Κορομηλά να δημοσιεύσει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες στο Instagram ήρθε από την πεποίθηση ότι δεν υπήρχε λόγος να παραμένουν κλεισμένες σε ένα κουτί, ξεχασμένες και χωρίς να τις βλέπει κανείς. Η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί αυτές τις εικόνες με το κοινό της, δίνοντάς τους νέα ζωή.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ρούλα Κορομηλά σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πιο “στημένο” απ’ ότι συνηθίζω αλλά υπάρχουν στο αρχείο και είναι κρίμα νομίζω να μένουν “κλειδωμένες”. Ας βγουν από το σκοτάδι ενός κουτιού…». Με αυτή τη φράση, εξέφρασε την επιθυμία της να φέρει στο φως αυτές τις στιγμές από το παρελθόν της.

Μια αναδρομή στην τηλεοπτική της πορεία

Οι δύο φωτογραφίες που επέλεξε να δημοσιεύσει η Ρούλα Κορομηλά χρονολογούνται από μια ιδιαίτερα λαμπερή περίοδο της καριέρας της. Πρόκειται για στιγμιότυπα από την εποχή που η παρουσιάστρια μεσουρανούσε στην ελληνική τηλεόραση, όντας ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα του χώρου. Εκείνη την περίοδο, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έδιναν μάχη μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν μια συνεργασία μαζί της, αναγνωρίζοντας την τεράστια επιρροή και δημοτικότητά της.

Η δημοσίευση αυτών των εικόνων προσφέρει μια σπάνια ματιά σε μια εποχή όπου η Ρούλα Κορομηλά βρισκόταν στο απόγειο της επαγγελματικής της πορείας, αφήνοντας το δικό της στίγμα στην ελληνική τηλεοπτική σκηνή. Οι φωτογραφίες αυτές, αν και «στημένες» όπως η ίδια παραδέχεται, αποτελούν μέρος της ιστορίας της και της πορείας της στον χώρο των media.

Το συμβολικό μήνυμα της παρουσιάστριας

Πέρα από την απλή δημοσίευση των φωτογραφιών, η Ρούλα Κορομηλά επέλεξε να δώσει στην ανάρτησή της έναν πιο βαθύ και συμβολικό χαρακτήρα. Το μήνυμα που ακολούθησε τη λεζάντα των φωτογραφιών δεν περιορίστηκε μόνο στην ανάδειξη των αναμνήσεων, αλλά επεκτάθηκε σε μια γενικότερη φιλοσοφία ζωής.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τη σημασία του να αφήνουμε πίσω μας ό,τι μας κρατά κλεισμένους και να αναζητούμε το φως. Συγκεκριμένα, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πάντα υπάρχει έξοδος από κάθε κουτί και λαμπερό φως γιατί η ζωή έξω έχει χρώμα». Με αυτό τον τρόπο, η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να περάσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ενθάρρυνσης στους διαδικτυακούς της φίλους, τονίζοντας την αξία της απελευθέρωσης από περιορισμούς και την αναζήτηση της χαράς και του χρώματος που προσφέρει η ζωή.

Το φετινό καλοκαίρι της Ρούλας Κορομηλά

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Ρούλα Κορομηλά σε ρυθμούς απόλυτης χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις στιγμές της, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της τηλεόρασης, και επιλέγει να επικοινωνεί ενεργά με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από μια έντονη αλληλεπίδραση με το κοινό της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται σκέψεις και στιγμές από την καθημερινότητά της.

Η δημοσίευση των παλαιών φωτογραφιών εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο επικοινωνίας, προσφέροντας στους ακολούθους της μια ευκαιρία να δουν πτυχές του παρελθόντος της, ενώ ταυτόχρονα η ίδια διατηρεί μια ζωντανή σχέση με το κοινό της, μοιράζοντας όχι μόνο αναμνήσεις αλλά και μηνύματα με νόημα.

Με πληροφορίες από: Newsit