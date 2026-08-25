Η Madonna ευχήθηκε στις δίδυμες κόρες της για τα 14α γενέθλιά τους

Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, Madonna, γιόρτασε τα 14α γενέθλια των δίδυμων κορών της, Στέλλας και Εστέρ, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η «βασίλισσα της ποπ», η οποία είναι 68 ετών, εξέφρασε τη βαθιά της αγάπη και το δέσιμο που ένιωσε με τα κορίτσια από την πρώτη στιγμή που τις γνώρισε. Η ανάρτηση αυτή ανέδειξε τη χαρά της για την εξέλιξή τους σε πανέμορφες νεαρές γυναίκες, γεμάτες ζωή και χαρακτήρα.

Τα 14α γενέθλια και οι ευχές της Madonna

Οι δίδυμες κόρες της Madonna, η Στέλλα και η Εστέρ, συμπλήρωσαν τα 14α γενέθλιά τους, μια ξεχωριστή ημέρα που η διάσημη μητέρα τους επέλεξε να τιμήσει δημόσια. Μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η 68χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της για τα κορίτσια της. Η ανάρτηση αυτή ήταν γεμάτη συγκίνηση, καθώς η Madonna αναφέρθηκε στο πόσο γρήγορα έχουν μεγαλώσει οι κόρες της και στην ιδιαίτερη σχέση που τις συνδέει.

Στο μήνυμά της, η σταρ υπογράμμισε το μοναδικό δέσιμο που ένιωσε με τη Στέλλα και την Εστέρ από την πρώτη στιγμή που τις αντίκρισε. Επιπλέον, τόνισε τη δυναμικότητα και τον έντονο χαρακτήρα που χαρακτηρίζει τις δύο νεαρές κοπέλες, περιγράφοντάς τες ως γεμάτες ζωή και άποψη. Η δημόσια αυτή έκφραση αγάπης και περηφάνιας προσέφερε μια ματιά στην προσωπική ζωή της «βασίλισσας της ποπ» και στη σχέση της με τις κόρες της.

Η υιοθεσία από το Μαλάουι το 2017

Η ιστορία της οικογένειας της Madonna με τη Στέλλα και την Εστέρ ξεκίνησε το 2017, όταν η παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα προχώρησε στην υιοθεσία τους από το Μαλάουι. Η Madonna, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν 68 ετών, καλωσόρισε τις δίδυμες στην οικογένειά της, προσφέροντάς τους ένα νέο σπίτι και μια νέα ζωή. Η ίδια έχει αναφερθεί στο γεγονός αυτό με ιδιαίτερη ευαισθησία, τονίζοντας τη βαθιά σύνδεση που ένιωσε μαζί τους από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους.

Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο «Home of Hope», ένα ίδρυμα στο Μαλάουι, όπου η Madonna ένιωσε αμέσως μια ισχυρή ψυχική σύνδεση με τα δύο κορίτσια. Αυτή η στιγμή αποτέλεσε την αρχή μιας νέας εποχής για την οικογένειά της, με τη Στέλλα και την Εστέρ να ενσωματώνονται πλήρως στη ζωή της σταρ. Η υιοθεσία των διδύμων προσέθεσε δύο νέα μέλη στην οικογένεια της τραγουδίστριας, η οποία συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους με τους θαυμαστές της.

Τα λόγια της «βασίλισσας της ποπ» για τις κόρες της

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Madonna απευθύνθηκε στις δίδυμες κόρες της με θερμά λόγια, εκφράζοντας την έκπληξή της για το πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια. «Χρόνια πολλά στις δίδυμες Παρθένους μου, τη Στέλλα και την Εστέρε! Τόσο γεμάτες ζωή, μουσική και άποψη. Δεν μπορώ να πιστέψετε ότι γίνατε 14 ετών!» έγραψε η ίδια, τονίζοντας το ζώδιό τους και την πληθωρική τους προσωπικότητα. Η αναφορά στη «ζωή, μουσική και άποψη» σκιαγραφεί την εικόνα δύο κοριτσιών με έντονη παρουσία και ξεχωριστή προσωπικότητα.

Η τραγουδίστρια συνέχισε το μήνυμά της περιγράφοντας τον ιδιαίτερο δεσμό που μοιράζονται οι δίδυμες: «Ζείτε σε εκείνον τον μαγικό κόσμο που μόνο οι δίδυμες μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν». Αυτή η φράση υπογραμμίζει τη μοναδική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ διδύμων, έναν κόσμο που είναι κατανοητός μόνο από εκείνες. Η Madonna επανέλαβε επίσης τη βαθιά της σύνδεση με τα κορίτσια: «Ένιωσα μια βαθιά σύνδεση μαζί σας από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα στο Home of Hope», επιβεβαιώνοντας τα συναισθήματά της από την πρώτη τους επαφή.

Η «βασίλισσα της ποπ» εξέπρασε επίσης την περηφάνια της για την εξέλιξη των κορών της. «Έχετε εξελιχθεί σε πανέμορφες νεαρές γυναίκες. Τόσο δυναμικές και γεμάτες χαρακτήρα!» ανέφερε, αναδεικνύοντας την ανάπτυξη και την ωρίμανσή τους. Η περιγραφή τους ως «δυναμικές και γεμάτες χαρακτήρα» δείχνει την εκτίμησή της για την ισχυρή τους προσωπικότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί με την πάροδο των ετών.

Η δυναμική προσωπικότητα των «βασιλισσών του Μαλάουι»

Πέρα από την ομορφιά και τη χάρη τους, η Madonna στάθηκε και στην ισχυρή προσωπικότητα των διδύμων. «Όπως όλες οι αδελφές σας, δεν ανέχεστε εύκολα τους ανόητους», έγραψε, υποδηλώνοντας έναν χαρακτήρα που δεν συμβιβάζεται εύκολα και έχει ξεκάθαρες απόψεις. Αυτή η παρατήρηση αποκαλύπτει μια πτυχή του χαρακτήρα τους που τις συνδέει με τις υπόλοιπες αδελφές τους, δείχνοντας μια κοινή οικογενειακή δυναμική.

Κλείνοντας το συγκινητικό της μήνυμα, η Madonna αποκάλεσε τις κόρες της «Βασίλισσες του Μαλάουι», ευχόμενη «Να βασιλεύετε για πολλά χρόνια ακόμη». Ο χαρακτηρισμός αυτός όχι μόνο τιμά την καταγωγή τους από το Μαλάουι, αλλά και αναγνωρίζει τη μοναδική τους αξία και την ισχυρή τους παρουσία. Η ευχή για «πολλά χρόνια βασιλείας» συμβολίζει την επιθυμία της μητέρας για μια ζωή γεμάτη επιτυχίες και ευτυχία για τις αγαπημένες της κόρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki