Μίνως Μάτσας: Η «τρελή ιδέα» των ρεμπέτικων με fado και η αγάπη για τη μουσική

Ο γνωστός συνθέτης Μίνως Μάτσας παρουσιάζει ένα νέο live album, με τίτλο «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues – ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ LIVE». Το άλμπουμ αποτελεί τη ζωντανή ηχογράφηση της εξαιρετικά επιτυχημένης συναυλίας του που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Με αφορμή αυτή την κυκλοφορία, ο Μίνως Μάτσας μίλησε στο topontiki.gr, εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από αυτό το ιδιαίτερο μουσικό εγχείρημα.

Το LIVE album «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues – ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ LIVE»

Το νέο live album του Μίνωα Μάτσα περιλαμβάνει συνολικά 28 τραγούδια, τα οποία ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορικής συναυλίας του στο Ηρώδειο. Η ηχογράφηση αυτή αποτυπώνει μία σπάνια στιγμή, μεταφέροντας την αυθεντική ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Στόχος του συνθέτη με αυτή την κυκλοφορία είναι να μεταφέρει την ένταση, τη συγκίνηση και την ενέργεια μιας μοναδικής μουσικής εμπειρίας, τόσο για τους συντελεστές της παράστασης όσο και για το κοινό που κατέκλυσε το αρχαίο θέατρο. Η παρούσα έκδοση δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να ξαναζήσει αυτή τη μοναδική βραδιά ή να την ανακαλύψει για πρώτη φορά.

Το πάντρεμα των μουσικών παραδόσεων

Ο Μίνως Μάτσας εξήγησε ότι το άλμπουμ αποτελεί μία πρόταση που γεφυρώνει το ελληνικό ρεμπέτικο με τρεις από τις σημαντικότερες μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα Fado από την Πορτογαλία, τα Tango της Αργεντινής και τα Blues της Αμερικής.

Αυτό το πάντρεμα ήχων, φωνών και παραδόσεων αντανακλά τη βαθιά και ουσιαστική αγάπη του συνθέτη για το καλό τραγούδι, καθώς και την ανάγκη του για τον πάντα ιδιαίτερο συνδυασμό διαφορετικών μουσικών στοιχείων. Ο σεβασμός του στη μουσική αποτελεί βασικό άξονα της καλλιτεχνικής του προσέγγισης, όπως αποτυπώνεται και σε αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση.

Η φιλοσοφία πίσω από την «τρελή ιδέα»

Ο συνθέτης αναφέρθηκε στην αρχική ιδέα της συναυλίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «τρελή ιδέα να παρουσιάσω τα ρεμπέτικα και τα fado». Ωστόσο, αυτή η «τρελή ιδέα» γεννήθηκε από την πεποίθησή του ότι υπάρχει μια κοινή αλήθεια που ενώνει τις μουσικές παραδόσεις.

Ο Μάτσας πρεσβεύει την έννοια της συγγένειας της παγκόσμιας μουσικής, δηλώνοντας ότι «με συγκινεί η συγγένεια της παγκόσμιας μουσικής και αυτό μας ενώνει και μας συναρπάζει. Από όπου κι αν προέρχεται, αρκεί να έχει αλήθεια».

Οι συγγένειες της παγκόσμιας μουσικής

Στην κουβέντα του, ο Μίνως Μάτσας υπογράμμισε τις συγγένειες που εντοπίζει μεταξύ των διαφορετικών μουσικών ειδών. Θεωρεί τους εκφραστές των blues συγγενείς μας, παρόλο που προήλθαν από την ύπαιθρο, σε αντίθεση με τα ρεμπέτικα που ήταν τραγούδια της πόλης.

Αντίστοιχα, αναφέρθηκε στο αιώνιο παράπονο του αποχωρισμού που χαρακτηρίζει τα fado, των οποίων η λέξη σημαίνει «πεπρωμένο». Επίσης, περιέγραψε τον άγριο ερωτισμό του tango, το οποίο ξεκίνησε από τους οίκους ανοχής του Buenos Aires και στη συνέχεια κατέκλυσε την Ευρώπη και ολόκληρη την υφήλιο.

Η προσέγγιση στην ερμηνεία και το αστείρευτο κέφι

Ο συνθέτης εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε τα τραγούδια στη συναυλία. Στο πρώτο μέρος, επέλεξε κάποια από τα αγαπημένα του ρεμπέτικα και τόλμησε να τους δώσει τον δικό του χαρακτήρα. Τα έπαιξε όπως τα άκουσε την πρώτη φορά, διατηρώντας το απόσταγμα της συγκίνησης που του προκάλεσαν.

Στη συνέχεια, ένωσε ξανά τα μέρη τους, συχνά παραλλάσσοντας τη μελωδία και τον ρυθμό τους. Πήρε την ελευθερία να προσθέσει μουσικά μέρη που γεννήθηκαν από τα ίδια τα τραγούδια, με βασικό όρο να κρατήσει αυτό που αισθάνεται ως ουσία. Τέλος, ο Μίνως Μάτσας μίλησε για το αστείρευτο κέφι που έχει για τη δουλειά του, τονίζοντας ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι, το κέφι αυτό πολλαπλασιάζεται έχοντας μαζί του και τα παιδιά του.

Με πληροφορίες από: Topontiki