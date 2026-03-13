Σήμερα το μεσημέρι, στο κοιμητήριο της Βούλας, συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, η παρουσία των επωνύμων και των στεφανιών δημιούργησε μια συγκινησιακή ατμόσφαιρα. Ένα από τα στεφάνια ξεχώρισε, φέρνοντας την υπογραφή της Κατιάνας Μπαλανίκα, γυναίκας που τον είχε συνοδέψει σε σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Η σχέση τους και οι αναμνήσεις

Παρά την απομάκρυνση τους τα τελευταία χρόνια, η Κατιάνα Μπαλανίκα βρέθηκε εκεί, αποδίδοντας φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που υπήρξε ο απόλυτος showman της ελληνικής σκηνής. Η σχέση τους, που ξεκίνησε το 1970 στην μπουάτ «Ρήγας» και γιγαντώθηκε στη «Μέδουσα», δεν ήταν απλώς συνεργασία, αλλά μια διαδρομή ζωής. Ο Γιώργος Μαρίνος είχε παραδεχθεί πως η Κατιάνα ήταν ο μοναδικός μεγάλος έρωτας της ζωής του. Αν και παρέμειναν μαζί έως το 1974, εκείνος δεν επιθυμούσε ποτέ να επισημοποιήσει τη σχέση τους ή να αποκτήσει οικογένεια, πιστεύοντας ότι το «αμαρτωλό» του παρελθόν θα ήταν βάρος για ένα παιδί.

Η καλλιτεχνική επιρροή του Μαρίνου

Η Κατιάνα Μπαλανίκα περιέγραψε τον Γιώργο ως έναν «δάσκαλο» που την επηρέασε καλλιτεχνικά, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές. «Ο Γιώργος με θεωρούσε “δική του”, με βασάνιζε και λίγο», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην πατριαρχική του προσέγγιση, ενώ θυμόταν ότι αυτός ήταν που την έκανε από «φαντάρο»... σύμβολο του σεξ.

Μήνυμα αγάπης και απώλειας

Καθώς η σορός του Γιώργου Μαρίνο μεταφερόταν στην τελευταία της κατοικία, η κορδέλα του στεφανιού της Κατιάνας αποκάλυπτε τη βαθιά απώλεια που ένιωθε. «Φεύγεις και παίρνεις ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Καλό ταξίδι στο φως. Η αγαπημένη σου Κατερίνα», έγραφε το μήνυμα, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σύνδεση τους, παρά την απομάκρυνση.

Παράλληλες παρουσίες

Στην κηδεία παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό κόσμο, όπως ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, η Άννα Φόνσου και ο Σπύρος Μπιμπίλας, που όλοι τους έζησαν και θαύμασαν τον Γιώργο Μαρίνο, τονίζοντας την απώλεια ενός σημαντικού ανθρώπου της τέχνης.

Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου δεν ήταν απλώς μια τελετή αποχαιρετισμού, αλλά μια συγκινητική αναδρομή στη ζωή ενός καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ελληνική σκηνή. Η Κατιάνα Μπαλανίκα, με την παρουσία και τις λέξεις της, μας θύμισε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων και της καλλιτεχνικής επιρροής, αποκαλύπτοντας την ένταση των συναισθημάτων που συνοδεύουν την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου.

