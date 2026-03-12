Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο Γιάννης Ευσταθίου, μέλος των O.P.A.

Ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, γνωστός για την συμμετοχή του στο συγκρότημα O.P.A. (Oppressive People Attack), έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω αναρτήσεων φίλων και συνεργατών του στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας θλίψη στην ελληνική μουσική σκηνή.

Ο Γιώργος Γκικοδήμας, άλλο μέλος των O.P.A., ανάρτησε στο Facebook: «Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP», επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο φίλος του Λεωνίδας Καραπαλής ανέφερε: «Μόλις έμαθα με βαθιά λύπη για την απώλεια ενός από τους καλύτερους φίλους μου, του Γιάννη Ευσταθίου. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, ο Γιάννης ήταν ένας από τους δύο των O.P.A., ενός συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη δεκαετία του '90. Γιάννη μου… καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και σεβασμό».

Η μουσική κληρονομιά των O.P.A.

Η κηδεία του Γιάννη Ευσταθίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 11:00 στο κοιμητήριο των Αγίων Αναργύρων. Το συγκρότημα O.P.A. σχηματίστηκε το 1988 και είχε σημαντική επιρροή στην ελληνική ραπ σκηνή της δεκαετίας του 1990. Αποτελούνταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα στα φωνητικά και τον Γιάννη Ευσταθίου στα πλήκτρα, την ενορχήστρωση και άλλες μουσικές συνθέσεις.

Η δισκογραφία των O.P.A. περιλαμβάνει τέσσερις δίσκους που κυκλοφόρησαν από το 1990 έως το 1996. Ο πιο πρόσφατος δίσκος, «Κάνουμε τ’ αστεία σοβαρά», κυκλοφόρησε το 1996. Το συγκρότημα έγινε γνωστό και για τη συνεργασία του με τη Χαρούλα Αλεξίου στο κομμάτι «Μες στα δυο της μάτια».

Αξιοσημείωτο είναι ότι, πριν από την ίδρυση των O.P.A., ο Γιάννης Ευσταθίου είχε ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία στη μουσική, συμμετέχοντας στη μπάντα Dreamer and The Full Moon, που δραστηριοποιήθηκε τη δεκαετία του '80.

Θλίψη και αναμνήσεις από τον καλλιτεχνικό χώρο

Η απώλεια του Γιάννη Ευσταθίου προκαλεί θλίψη στους φίλους και τους συνεργάτες του, οι οποίοι τον θυμούνται με αγάπη και σεβασμό. Η μουσική του κληρονομιά θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια και τις συνεργασίες του, καθώς η επιρροή του στην ελληνική μουσική σκηνή είναι αναμφισβήτητη.

Η κηδεία του Γιάννη Ευσταθίου αποτελεί μια ευκαιρία για όλους να αποτίσουν φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που άφησε το στίγμα του και θα μείνει χαραγμένος στη μνήμη των θαυμαστών του.

