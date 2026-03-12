Η Μαρία Κίτσου, γνωστή ηθοποιός, εκφράζει δημόσια την αγανάκτησή της για τα ψευδή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για την προσωπική της ζωή. Σε πρόσφατή της συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», περιέγραψε το σοκ που υπήρξε όταν είδε τον εαυτό της να πρωταγωνιστεί σε φήμες που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, όπως υποτιθέμενοι γάμοι και σοβαρές ασθένειες.

Το θλιβερό «κυνήγι» των κλικ

Η ηθοποιός αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε έναν τίτλο που την άφησε άναυδη, καθώς εκμεταλλευόταν μια προσωπική της απώλεια με σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Όπως εξήγησε, «κάποια στιγμή έγραψαν: “Η μάχη της Κίτσου με τη λευχαιμία“. Εκεί ήθελε μηνυσάρα σίγουρα». Τα δημοσιεύματα παραποιούσαν την αλήθεια, γεγονός που την πλήγωσε βαθύτατα.

Οι φήμες για γάμο και η επίδραση στις σχέσεις

Η κατάσταση για τη Μαρία Κίτσου έγινε ακόμη πιο περίπλοκη όταν οι φήμες άγγιξαν και την προσωπική της ζωή. Δήλωσε ότι τα ανυπόστατα εξώφυλλα επηρέασαν τις σχέσεις της, δημιουργώντας άσκοπα προβλήματα. «Ακούστηκε ότι παντρευόμουν. Αυτό με είχε σοκάρει περισσότερο, το ότι έβλεπα τα εξώφυλλα στα περίπτερα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κλίμα της παραπληροφόρησης την είχε συγκλονίσει.

Προκλητικές αναφορές σε μητρότητα

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι τα δημοσιεύματα δεν περιορίστηκαν μόνο σε γάμους και σχέσεις, αλλά περιλάμβαναν και αναφορές σχετικά με την πιθανότητα εγκυμοσύνης και αποβολής. «Ένα σωρό τερατώδη πράγματα, αλλά παρ’ όλο που ήταν σοκαριστικό, μου δημιούργησε και πρόβλημα με μια σχέση», δήλωσε.

Κλείνοντας

Η Μαρία Κίτσου φαίνεται αποφασισμένη να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διαψεύδοντας τις φήμες και εκφράζοντας την επιθυμία της να ζήσει τη ζωή της χωρίς την πίεση των ψευδών δημοσιευμάτων. «Ήταν πολύ άσχημο όλο αυτό», κατέληξε, δηλώνοντας ότι τα ψεύτικα σενάρια δεν έχουν θέση στη ζωή της.

