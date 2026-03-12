Τα τελευταία χρόνια του Γιώργου Μαρίνου, ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, πέρασαν σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. Ο αγαπημένος ηθοποιός και τραγουδιστής, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο οι αναμνήσεις από τη ζωή του παραμένουν ζωντανές.

Η διευθύντρια του οίκου ευγηρίας, Σοφία Κάνα, αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι ο Γιώργος Μαρίνος τραγουδούσε καθημερινά για τους υπόλοιπους τρόφιμους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής. "Είχαμε ένα μικρό πάρτι κάθε μέρα", είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεχόταν συχνά επισκέψεις από φίλους και συγγενείς, οι οποίοι τον φρόντιζαν και τον έβγαζαν για βόλτες.

Ανάμεσα στις αγαπημένες του λιχουδιές ήταν το σουβλάκι, ενώ η διευθύντρια τόνισε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι γύρω του. "Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά", ανέφερε, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του καλλιτέχνη.

Η κηδεία και οι τελευταίες επιθυμίες

Η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 13 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ. στο Κοιμητήριο Βούλας. Ο Γιώργος Λιάγκας, παρουσιαστής της εκπομπής "Το Πρωινό", ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης ήθελε η τελετή να είναι κλειστή, ενώ ο Πάνος Κατσαρίδης αποκάλυψε ότι ο Μαρίνος είχε φροντίσει για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας του.

Η λάμψη του Γιώργου Μαρίνο

Η Σοφία Κάνα μίλησε επίσης για την προσωπικότητα και τη λάμψη του Γιώργου Μαρίνο, λέγοντας: "Ήταν η ψυχή των πάρτι μας. Σήκωνε όλες τις κυρίες να χορέψουν. Έπαιρνε το μικρόφωνο και μας τραγουδούσε κάθε μέρα". Η αλληλεπίδραση του με τους άλλους τρόφιμους ήταν γεμάτη ζωντάνια, και η μουσική τον έκανε να "ζωντανεύει" αμέσως.

Ένας καλλιτέχνης με πλούσια κληρονομιά

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα και η ζωή του ήταν γεμάτη προκλήσεις, καθώς οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους. Παρά τις δυσκολίες, η καλλιτεχνική του διαδρομή ξεκίνησε νωρίς, με την είσοδό του στο Εθνικό Θέατρο και την ερμηνεία του στην "Οδό ονείρων".

Η καριέρα του περιλάμβανε εμφανίσεις στο θέατρο και τον κινηματογράφο, καθώς και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής. Ο Γιώργος Μαρίνος εισήγαγε ένα νέο είδος διασκέδασης στην Ελλάδα, συνδυάζοντας πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι.

Η ζωή και το έργο του Γιώργου Μαρίνου είναι αναμφίβολα ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Η καθημερινότητά του στον οίκο ευγηρίας αποδεικνύει τη δύναμη της μουσικής και της ανθρώπινης αλληλεγγύης, καθώς και την επιρροή που είχε στους γύρω του μέχρι το τέλος της ζωής του. Η απώλεια του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική ψυχαγωγία, αλλά οι αναμνήσεις του θα ζουν για πάντα.

