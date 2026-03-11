Η Βίκυ Παγιατάκη, φορτισμένη από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη στενή τους σχέση, αλλά και για την παρεξήγηση που τους οδήγησε σε χρόνια σιωπής. Η γνωστή αστρολόγος μίλησε δημόσια για τον Γιώργο λίγο πριν από την εκπομπή της "Buongiorno", εκφράζοντας την ταραχή της για την απώλειά του.

«Τώρα το έμαθα και είμαι πολύ ταραγμένη. Υπήρξε μια εποχή που είχαμε έρθει πολύ κοντά. Ο Γιώργος τότε ήταν στα κάτω του αλλά μετά την επαφή μας, άρχισε να βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή. Ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα, όχι μόνο υλικά. Πήρα πάρα πολλή αγάπη από αυτόν», δήλωσε η Βίκυ.

Η πρόταση γάμου και η αντίδρασή της

Η γνωριμία τους έγινε μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα, με τη Βίκυ να εξηγεί πως δεν έμεναν μαζί, αλλά η ερωτική τους σχέση είχε πολλές προεκτάσεις. Η Βίκυ θυμήθηκε τη στιγμή που ο Γιώργος της έκανε πρόταση γάμου: «Είχαμε γίνει φίλοι και κάποια στιγμή μου είπε ότι "θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου". Του απάντησα να αφήσει την πλάκα, γιατί δεν παντρεύομαι κανέναν», είπε.

Το μήνυμα που έλαβε αργότερα, ακούγοντας στο ραδιόφωνο ότι παντρεύονται, την έκανε να πανικοβληθεί. «Άρχισαν τα τηλέφωνα από τους δικούς μου. Δεν με είχε ειδοποιήσει για κάτι τέτοιο και το εξώφυλλο ενός περιοδικού το επιβεβαίωνε», ανέφερε η Βίκυ.

Η ρήξη και η απομάκρυνση

Η φιλία τους, ωστόσο, δεν κράτησε. Ένα θλιβερό περιστατικό με έναν δημοσιογράφο που χτύπησε τον Γιώργο, εξαιτίας φημών ότι η Βίκυ τον επηρέαζε, οδήγησε σε ρήξη. «Του είπα ότι το πράγμα "χοντραίνει" και δε θέλω να συνεχίσουμε ούτε επαγγελματικά, ούτε προσωπικά. Θύμωσε και άρχισε να με βρίζει», θυμήθηκε η αστρολόγος.

Η τελευταία τους συνάντηση έγινε όταν η Βίκυ πήγε για βελονισμό. «Αγκαλιαστήκαμε, αλλά μετά από αυτό, κάναμε χρόνια να βρεθούμε», είπε.

Η επίδραση στη ζωή της

Η Βίκυ αναφέρθηκε επίσης στο πώς η σχέση της με τον Γιώργο επηρέασε την προσωπική της ζωή. «Όταν ο Γιώργος μου έκανε πρόταση, εγώ ήμουν ερωτευμένη με κάποιον άλλο», αποκάλυψε. Ο άνθρωπος αυτός, όταν είδε τα κόκκινα τριαντάφυλλα που της είχε στείλει ο Γιώργος, την ρώτησε πού τα βρήκε, γεγονός που οδήγησε σε χωρισμό. «Σε πέντε μέρες έχασα 3 κιλά. Ήταν ένα δράμα, αλλά ο Γιώργος μου έδωσε πολλά και τον ευχαριστώ», κατέληξε.

Σχολιασμός

Η εξομολόγηση της Βίκυς Παγιατάκη αποκαλύπτει την πολύπλευρη και συναισθηματική σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαρίνο. Η πρόταση γάμου, η παρεξήγηση και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, συνθέτουν ένα δράμα που εκτείνεται πέρα από τα όρια της φιλίας και της αγάπης. Η απώλεια του Γιώργου αφήνει ένα κενό, όχι μόνο στη ζωή της Βίκυς, αλλά και στην ελληνική κοινωνία, που τον είχε αγκαλιάσει για την προσωπικότητά του και την καλλιτεχνική του προσφορά.

