Ο Γιώργος Μαρίνος, ο εμβληματικός σόουμαν που καθόρισε την ελληνική ψυχαγωγία, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και αναμνήσεις. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Μαρίνος ζούσε απομονωμένος σε γηροκομείο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιλέγοντας μια ήσυχη ζωή, ενώ έπασχε από άνοια.

Η απομόνωση και το τέλος μιας λαμπρής καριέρας

Ο Γιώργος Μαρίνος, με την χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία, ήταν γνωστός για την ικανότητά του να μαγεύει το κοινό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν συνυφασμένα με την απομόνωση. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του καταγράφηκε το 2011, όταν παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της Κατιάνας Μπαλανίκα, τον μεγάλο του έρωτα. Από τότε, οι πληροφορίες για την υγεία του ήταν ελάχιστες, με την ίδια την Μπαλανίκα να δηλώνει ότι «ο Γιώργος δεν είναι στη ζωή κανενός».

Η μόνη φορά που ο Μαρίνος εμφανίστηκε δημόσια στη δεκαετία που ακολούθησε ήταν μέσα από μια φωτογραφία, στην οποία φαινόταν να τον επισκέπτεται ο Πάνος Κατσαρίδης στο γηροκομείο. Η εικόνα αυτή προβλήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα».

Η μάχη με την άνοια

Σύμφωνα με τη μοναδική ξαδέρφη του, τα τελευταία χρόνια ο Μαρίνος έπασχε από άνοια, γεγονός που τον είχε απομονώσει ακόμη περισσότερο. Παρά την ασθένειά του, υπήρχαν στιγμές που θυμόταν τα λόγια των τραγουδιών του, όταν του έβαζαν να ακούσει τη μουσική του. «Του βάζαμε τα τραγούδια του και παραδόξως θυμόταν τα λόγια», αποκάλυψε η ξαδέρφη του, περιγράφοντας τον Μαρίνο ως «καταβεβλημένο αλλά ήσυχο».

Η ασθένεια είχε σταδιακή εξέλιξη. Έχοντας χάσει την ικανότητα επικοινωνίας, ο Μαρίνος πέρασε τις τελευταίες μέρες καθισμένος, με τα όργανά του να φθίνουν σταδιακά. «Έφυγε πολύ ήσυχος», δήλωσε η ξαδέρφη του, προσθέτοντας ότι η τελευταία φορά που τον είδε ήταν την Καθαρά Δευτέρα.

Το ανήσυχο «αστραφτερό» βλέμμα

Αν και ο σόουμαν είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, το βλέμμα του είχε πάντα αυτή την ανήσυχη λάμψη που τον χαρακτήριζε στη σκηνή. Η ξαδέρφη του περιγράφει ότι, ακόμη και στις τελευταίες του στιγμές, το βλέμμα του παρέμενε «αστραφτερό και ανήσυχο», προσδίδοντας μια κάποια ζωντάνια στην αλλιώς σιωπηλή του παρουσία.

Ο Γιώργος Μαρίνος, με την αξεπέραστη καλλιτεχνική του πορεία, θα μείνει στη μνήμη των θαυμαστών του όχι μόνο για τις παραστάσεις του, αλλά και για την αυθεντική του προσωπικότητα. Πολλοί από τους συναδέλφους του τον θυμούνται με συγκίνηση, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην ελληνική ψυχαγωγία.

Η αποχώρηση του Γιώργου Μαρίνου από τη ζωή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής στην ελληνική ψυχαγωγία. Η επιλογή του να αποσυρθεί από τα φώτα είναι σεβαστή, αλλά δεν μπορεί να αγνοηθεί η θλίψη που προκαλεί η απώλειά του. Η ιστορία του, γεμάτη επιτυχίες και αναγνώριση, αποτελεί μια υπενθύμιση της φθαρτότητας της ανθρώπινης ζωής και της σημασίας του να θυμόμαστε και να τιμούμε εκείνους που έχουν συνεισφέρει τόσο σημαντικά στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

