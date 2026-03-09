Ο Ρομπέρτο Κούστας, γνωστός και ως D3lta, βρέθηκε πρόσφατα στο Στούντιο 4, όπου μοιράστηκε πτυχές της προσωπικής του και επαγγελματικής ζωής. Ανάμεσα σε αυτά που ανέφερε, τόνισε την επιλογή του να χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, καθώς ήθελε να απομακρυνθεί από την αναγνωρισιμότητα που του προσφέρει το όνομα του πατέρα του, εφοπλιστή Γιάννη Κούστα. «Η μητέρα μου μένει εδώ, ακόμα και η Αγγλίδα γιαγιά μου μένει εδώ. Δεν ήθελα να βγει μπροστά το όνομά μου. Με ενδιαφέρει η τέχνη της δημιουργίας του τραγουδιού», εξήγησε.

Ο D3lta επιθυμεί να δημιουργήσει τη δική του ταυτότητα στον μουσικό κόσμο, μακριά από το βάρος της οικογενειακής κληρονομιάς. «Θέλω να χαράξω τα πράγματα με τη δική μου πορεία, να είμαι ανεξάρτητος και αυτόνομος», πρόσθεσε.

Παιδικά χρόνια και αρχές της μουσικής του καριέρας

Ο καλλιτέχνης μεγάλωσε στα Νότια Προάστια, με ρίζες από Ελλάδα και Βρετανία, και σήμερα μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Αναφέρθηκε στη διάσπαση των γονιών του και πώς αυτή η εμπειρία τον βοήθησε να αναπτύξει μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. «Μεγάλωσα με την μητέρα μου, τον αδελφό μου και προφανώς βλέπαμε τον πατέρα μου. Αυτό με βοήθησε στο να μην είναι όλη μου η ύπαρξη γύρω από κάτι συγκεκριμένο και να έχω μια ζωή ως παιδί που δεν έχει να κάνει με το ότι είμαι ο γιος εφοπλιστών», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη του επαφή με τη μουσική έγινε σε ηλικία πέντε ετών, όταν ο πατέρας του τον ενθάρρυνε να μάθει κάποιο μουσικό όργανο, ακολουθώντας τη δική του αγάπη για το πιάνο.

Το τραγούδι "Mad About It" και η συμμετοχή στη Eurovision 2026

Ο D3lta αναφέρθηκε επίσης στην συμμετοχή του στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 και το τραγούδι του "Mad About It", που έχει ιδιαίτερη προσωπική σημασία. «Το τραγούδι το έγραψα για την κοπέλα μου. Μας πήρε λίγο καιρό να συνειδητοποιήσουμε τι ήταν αυτό που συνέβη στον διαγωνισμό. Ήταν πολύ απότομο για όλους μας», περιέγραψε.

Επεσήμανε ότι το "Mad About It" είναι αποτέλεσμα δημιουργίας και προσωπικής έκφρασης, μακριά από τη λάμψη που απορρέει από την οικογενειακή φήμη. «Ήταν το άγχος να βγει η σωστή δουλειά, με συνεντεύξεις και την προσοχή του κόσμου στα social media», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του D3lta αποτυπώνουν την αναζήτηση μιας αυτονομίας και ενός προσωπικού δρόμου στην καριέρα του, απορρίπτοντας το βάρος της οικογενειακής κληρονομιάς. Η επιθυμία του να δημιουργήσει μακριά από τις επιρροές του πατέρα του, αλλά και η ανάγκη για προσωπική έκφραση, είναι στοιχεία που ενδεχομένως να αγγίξουν πολλούς νέους καλλιτέχνες που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις και προσδοκίες.

