Η Δέσποινα Μοιραράκη, γνωστή επιχειρηματίας και ειδική στον τομέα των περσικών χαλιών, μοιράστηκε μια δύσκολη εμπειρία που έζησε κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού της στο Ιράν. Μια μικρή λεπτομέρεια στην εμφάνισή της, η φράντζα των μαλλιών της που φαινόταν κάτω από τη μαντίλα, προκάλεσε αντιδράσεις και την οδήγησε σε μια σοβαρή κατάσταση. Η επιχείρησή της και οι προσωπικές της σχέσεις με τοπικούς αξιωματούχους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων.

Στην εμφάνισή της, η Δέσποινα Μοιραράκη τόνισε ότι η θρησκευτική νομοθεσία και το Κοράνι απαγορεύουν τη δημόσια εμφάνιση της γυναικείας σάρκας. Όπως εξήγησε, οι γυναίκες υποχρεούνται να καλύπτουν σχεδόν τα πάντα, αφήνοντας μόνο τα μάτια ορατά. «Γι’ αυτό φοράμε κάλτσες, γάντια και η μαντίλα καλύπτει σχεδόν τα πάντα, εκτός από τα μάτια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μοιραράκη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κίνδυνο φυλάκισης έως και ενός έτους, εξαιτίας της φράντζας της, αλλά τελικά απέφυγε τις σοβαρές συνέπειες. Με παρέμβαση των συνεργατών της και τοπικών αξιωματούχων, αφέθηκε ελεύθερη μετά από μια αυστηρή επίπληξη: «Κάθισα μέχρι το βράδυ στο κελί και αν δεν ήμουν η Μοιραράκη, επιχειρηματίας με εισαγωγές από το Ιράν, ίσως να είχα μείνει εκεί», ανέφερε.

Η θέση των γυναικών στο Ιράν

Η εμπειρία της Δέσποινας Μοιραράκη ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο τη θέση των γυναικών στο σύγχρονο Ιράν. Σύμφωνα με την επιχειρηματία, οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες. «Η θέση της γυναίκας δεν υπάρχει. Είναι αντικείμενο, είναι πράγμα», τόνισε.

Στη χώρα, οι γυναίκες υποχρεούνται να φορούν διαρκώς τη χιτζάμπ, ενώ οι αρχές χρησιμοποιούν συστήματα καμερών για να παρακολουθούν την τήρηση των κανόνων. Η θεοκρατική κυβέρνηση καθορίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας, περιορίζοντας τα δικαιώματα των πολιτών, με τις γυναίκες να βιώνουν τις περισσότερες δυσκολίες.

Η Δέσποινα Μοιραράκη θυμήθηκε ότι σε παλαιότερα επαγγελματικά ταξίδια της, οι Πέρσες έμποροι δυσκολεύονταν να αποδεχτούν την παρουσία μιας γυναίκας στο επιχειρηματικό περιβάλλον των χαλιών. «Ήμουν νέα, 35 χρόνια πριν. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι απέναντί τους υπήρχε μια γυναίκα έμπορος χαλιών. Με απαξίωσαν. Εγώ δεν υπήρχα», δήλωσε.

Δίκαια και επιπτώσεις

Σύμφωνα με τη Δέσποινα Μοιραράκη, οι γυναίκες στο Ιράν δεν έχουν ίσα δικαιώματα σε ζητήματα όπως το διαζύγιο, η κληρονομιά ή η επιμέλεια παιδιών. Οι συνθήκες αυτές έχουν οδηγήσει πολλές γυναίκες να εγκαταλείψουν τη χώρα, αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες και μια διαφορετική ζωή: «Είναι θρησκευτική δικτατορία».

Παρά τις δυσκολίες, η Δέσποινα Μοιραράκη διατηρεί δεκαετή σχέση με το Ιράν λόγω της επαγγελματικής της δραστηριότητας στον χώρο των χειροποίητων περσικών χαλιών..».

Σχολιασμός: Η εμπειρία της Δέσποινας Μοιραράκη αποκαλύπτει την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες στο Ιράν, αναδεικνύοντας τις περιοριστικές συνθήκες που επιβάλλονται από το θεοκρατικό καθεστώς. Η ιστορία της μας υπενθυμίζει τη σημασία της ισότητας και των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, και την ανάγκη για μια καλύτερη κοινωνία.

