Ο ηθοποιός Κώστας Αποστολάκης μοιράστηκε πρόσφατα τις σκέψεις του σχετικά με την πίστη και τις προσωπικές του εμπειρίες σε συνέντευξή του στην εκπομπή Καλύτερα δε Γίνεται. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συμμετοχή του στη σειρά Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι, αλλά γρήγορα επεκτάθηκε σε βαθύτερα θέματα, όπως η θρησκεία και η κοινωνία.

Η πίστη και η καριέρα του

Ο Αποστολάκης αναγνώρισε ότι έχει συμμετάσχει σε πολλές μη ποιοτικές δουλειές κατά τη διάρκεια της καριέρας του, υπογραμμίζοντας την αντιφατικότητα στον τρόπο που εκλαμβάνονται οι καλλιτεχνικές δουλειές. «Έχω κάνει πολλές μη ποιοτικές δουλειές, αρκετές. Τι σημαίνει όμως “μη ποιοτικό”;» αναρωτήθηκε, τονίζοντας την ανάγκη για ποικιλία και ελευθερία στην τέχνη.

Μίλησε για την αντίληψη ότι οι καλλιτέχνες που προκαλούν γέλιο συχνά δεν θεωρούνται ποιοτικοί, ρωτώντας «Πρέπει κάτι για να έχει ποιότητα ή να κλαίω ή να μπω στην κατάθλιψη;». Η άποψή του προκάλεσε σκέψεις σχετικά με το πώς η κοινωνία εκλαμβάνει την τέχνη και την ψυχαγωγία.

Αντιδράσεις για την “Ωραία Ελένη”

Σχολιάζοντας τη νέα κινηματογραφική παραγωγή που θα παρουσιάσει την “Ωραία Ελένη” από μία μαύρη ηθοποιό, ο ηθοποιός επικαλέστηκε τον Απόστολο Παύλο, λέγοντας: «Όλοι οι άνθρωποι εξ ενός αίματος». Αυτή η δήλωση καταδεικνύει την πίστη του στην ισότητα, ανεξαρτήτως χρώματος ή κοινωνικής τάξης.

Επιπλέον, αναρωτήθηκε για την ελληνική ταυτότητα και την ενορχηστρωμένη αντίληψη γύρω από την προέλευση των ηρώων της ελληνικής μυθολογίας.

Προσωπική εμπειρία με τον Χριστό

Ο Κώστας Αποστολάκης μοιράστηκε μια προσωπική του εμπειρία, όπου περιέγραψε τη στιγμή που κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του. «Ο Χριστός με βρήκε σε κακό χάλι, σε ένα τέλμα... ήρθε σε 30 δευτερόλεπτα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτή η εμπειρία τον έκανε να κλάψει για 20 λεπτά.

«Πολλές φορές έχει τύχει να κάνω τον σταυρό μου στον δρόμο και να με κοιτάξουν περίεργα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πιστοί στην καθημερινότητά τους. Ο Αποστολάκης τόνισε ότι οι άνθρωποι συχνά υποτιμούν τη σχέση των πιστών με την πίστη τους, θεωρώντας τους "πυροβολημένους" ή "βαρεμένους".

Η συνέντευξη του Κώστα Αποστολάκη προσφέρει μια ενδιαφέρουσα προοπτική γύρω από την τέχνη, την πίστη και την κοινωνία. Η ειλικρίνεια με την οποία μοιράζεται τις σκέψεις του ενδεχομένως να προκαλέσει μια αναθεώρηση της αντίληψης γύρω από τη θρησκεία και την τέχνη στην Ελλάδα. Η έμφαση στην ισότητα και η προσωπική του εμπειρία με τον Χριστό είναι στοιχεία που προσθέτουν βάθος στη συζήτηση αυτή.

