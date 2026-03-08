«Καθίκια, θα συνεχίσω»: Το οργισμένο ξέσπασμα του Αύγουστου Κορτώ που συγκλονίζει το διαδίκτυο

Ο γνωστός συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ πρόσφατα γιόρτασε δύο χρόνια γάμου με τον σύντροφό του Τάσο Σαμουηλίδη, μια στιγμή που επισκιάστηκε από ομοφοβικά σχόλια που δέχτηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ο γάμος και η ανάρτηση

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, ο Κορτώ δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Instagram, όπου αποκάλυψε ότι έχει μπλοκάρει αρκετούς χρήστες οι οποίοι σχολίασαν με ομοφοβικό περιεχόμενο τις φωτογραφίες που ανάρτησε για την επέτειο του γάμου του. Στην ανάρτησή του, εξέφρασε την οργή του για τα χυδαία σχόλια, λέγοντας: «Χυδαία ομοφοβικά σχόλια στη φωτογραφία για την επέτειο του γάμου μου; Κανένα πρόβλημα – το μπλοκ είναι απλό».

Η αντίδραση του Κορτώ

Ο Κορτώ δεν περιορίστηκε μόνο στη διαχείριση των ομοφοβικών σχολίων, αλλά χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να εκφράσει την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να μάχεται για την αγάπη και την ισότητα. «Αλλά να ξέρετε, καθίκια, θα συνεχίσω να παλεύω για την αγάπη, την ομορφιά, την ισότητα και την ευτυχία, σε πείσμα της πρωτόγονης φύσης σας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ελπίζει να δώσει θάρρος σε όλα τα παιδιά που μπορεί να επηρεαστούν από τη βία των λόγων τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Auguste Corteau (@auguste_corteau)

Μήνυμα ελπίδας και αγώνα

Ο συγγραφέας επεσήμανε ότι η «ασχήμια της ψυχής» όσων εκφράζουν μίσος δεν μπορεί να του αφαιρέσει τη δύναμη. «Κι όταν πεθάνω, κι όταν πεθάνετε, άλλοι, πολλοί θα συνεχίσουν τον αγώνα», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι στο μέλλον δεν θα χρειάζεται πια να πολεμά για την αποδοχή και την αγάπη.

Η ανάρτηση του Αύγουστου Κορτώ αναδεικνύει μια σημαντική πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας, όπου οι αντιδράσεις απέναντι στη διαφορετικότητα και οι ομοφοβικές συμπεριφορές συνεχίζουν να υπάρχουν. Η απόφασή του να μπλοκάρει τους θύτες των ομοφοβικών σχολίων δείχνει ότι η αντίδραση απέναντι στην κακόβουλη κριτική είναι απαραίτητη, ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή αγώνα υπέρ της ισότητας και της αποδοχής.

